"Au Chalet pellet"': un Warnetonnois tout feu, tout flamme...

Originaire de Warneton, il s’est exilé plus de 20 ans: "J’ai travaillé 24 ans dans une boulangerie industrielle à Mouscron où j’ai habité 10 ans, avant de déménager à Rekkem. C’est là que nous avons installé un feu à pellets et que j’ai eu un coup de cœur pour ce type de chauffage !"

À la quarantaine, il a voulu, accompagné de son épouse et de son fils Victor, revenir dans sa région natale et changer de profession. "En 2020, nous avons acheté une maison à Bas-Warneton. Le temps de suivre les formations et de m’équiper, il a fallu deux ans. Les débuts sont très prometteurs ! Ce premier hiver a été chargé en interventions sur des pannes et les nouvelles installations se succèdent. J’ai aussi développé l’un ou l’autre partenariat, notamment avec le magasin Label Plume, en ce qui concerne les pellets".

Ce chauffage reste intéressant malgré un combustible à la hausse: "Le prix a baissé mais il ne reviendra jamais à celui d’avant, vu les coûts de production. On est clairement dans une énergie renouvelable. Et les équipements sont hypersécurisés, bien plus qu’au gaz !"

Ne plus être dépendant des énergies fossiles

Pour une nouvelle installation, ce passionné préconise de ne plus se brancher au gaz: "Je p lacerais un ballon thermodynamique pour l’eau chaude: il capte les calories présentes dans l’air pour réchauffer un liquide caloporteur qui passe à l’état gazeux. Un échangeur restitue la chaleur pour produire de l’eau chaude. Pour ce qui est du chauffage, j’opterais pour une climatisation réversible. Avec des panneaux solaires, l’autonomie est totale" !

Michael Cnocquart travaille avec une marque basée à Lokeren. "Je vais chercher directement le matériel et je profite de leur bureau d’études. Concrètement, quand un client m’appelle pour un devis gratuit, je fais les mesures, que j’envoie à leurs spécialistes, qui me renvoient un projet précis, avec le nombre de kW nécessaires."

Cette aide est aussi précieuse quand survient la panne: "Comme pour les voitures, on travaille avec un ordinateur branché sur le système électronique. On peut même voir si les paramètres ont été modifiés ! En cas de gros souci, il suffit d’envoyer les données au siège et elles sont analysées directement. Bien entretenu, un poêle à pellets peut fonctionner de 10 à 15 ans, sans problème".

Une autre tendance du moment est la cuisinière au bois: "En plus d’être magnifiques et de bien chauffer, elles disposent d’une plaque de cuisson, d’un four et d’un compartiment chauffe-plats ! Une forme de retour à la logique de nos grands-mères. Elles sont très à la mode en Flandre."

Une dernière info: certaines primes wallonnes pour l’installation de système à pellets s’arrêtent en juin 2023...

Facebook "Au chalet pellet" – 0473 55 43 82.