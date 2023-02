Les écoles Saint-Henri se muent en Oxyplaines

En cette période de congé scolaire, l’école Saint-Henri de Warneton n’est pas sans vie ; les cris et les rires des enfants se font entendre au gré des activités et animations proposées par les Oxyplaines, organisation de l’amicale de Saint-Henri pour le fondamental. Valérie Vanmarcke, la directrice de Warneton, coordonne l’une des plaines de jeux: "Nous répondons aux besoins et aux attentes des parents, en ce temps de congé, d’autant plus que lors d’une réunion de rentrée, la bourgmestre Alice Leeuwerck avait évoqué un manque de places dans les plaines de la Ville, de l’Agisc et autres, et qu’il fallait s’attendre à une demande plus importante vu le bouleversement du rythme scolaire, et des deux semaines de congé à la Toussaint, au Carnaval et en mai."