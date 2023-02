Le jeune acteur cominois Thao Maerten, en tournage aux Arcs pour un court-métrage

"Je suis arrivé dans le cinéma un peu par hasard, se rappelle Thao. En regardant la télévision, j’étais curieux sur la manière dont on réalisait les émissions ou les films. Ma maman (NDLR : Doris Dieryck) m’a un peu expliqué, et en voyant mon intérêt, elle m’a inscrite à un casting sur internet. J’avais 8 ans, et c’était pour le film sur la thématique du transgenre, “Lola vers la mer” où j’interprétais l’héroïne lorsqu’elle était enfant. Ensuite, j’ai participé à cinq courts-métrages et à trois séries télévisées, “HPI”, “Les Rivières Pourpres” et “Les Petits meurtres d’Agatha Christie”."

En janvier dernier, Thao, et sa maman, ont pris la direction des Alpes françaises pour le tournage du court-métrage "Hiver" de Jean-Benoît Ugeux. "C’est l’histoire d’une femme de ménage qui accompagne une famille aisée en voyage à la montagne. Elle demande que son fils qui ne sait pas skier puisse venir avec eux, mais ce ne sera pas aussi simple que cela… résume le jeune acteur.

Ce court-métrage compte être présenté notamment lors du prochain "Arcs Festival Film" qui ouvre la saison d’hiver.

"Nous avons pu découvrir la montagne autrement, relève sa maman Doris. Le matin, afin d’accéder aux pistes, les acteurs embarquaient sur des motoneiges. L’intendance était assez exceptionnelle, avec l’accompagnement des pisteurs. Tout cela a épaté Thao pendant les six jours de tournage, dans ce magnifique petit village des Arcs 1950." "Les acteurs adultes étaient bienveillants avec nous, ajoute Thao. Par contre, nous ne pouvions pas skier en dehors du tournage parce qu’il fallait éviter les chutes et les blessures, sous peine de ne plus pouvoir assurer le tournage du film."

Les trois enfants, les acteurs principaux, étaient encadrés la journée par l’équipe du film et retrouvaient le soir leurs parents. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’ils ont formé une chouette équipe. Pour preuve: ils se sont retrouvés, dimanche dernier, à Bruxelles pour passer un agréable moment.

"J’espère que j’aurai l’opportunité de devenir plus tard un acteur professionnel et de pouvoir en faire mon métier" sourit Thao. Sa maman, Doris garde les pieds sur terre. "Et même si au terme d’un casting avec plusieurs centaines d’enfants, tu es sélectionné mais que tu n’obtiens pas le rôle principal… cela reste une chance à prendre et une expérience humaine à vivre !", conclut-elle.