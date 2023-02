Comines: la kinésiologie pour équilibrer le corps, le cœur et l’esprit

"Je cherchais des outils pour mieux accompagner les élèves, assez chamboulés par la période Covid, explique-t-il. Début 2022, une page sur la kinésiologie est apparue sur mon smartphone et je l’ai ouverte, un peu inconsciemment… Par la suite, j’ai pris contact avec le centre de formation de Lille où je me suis inscrite en avril 2022."

Créée dans les années 60 aux États-Unis, la kinésiologie est arrivée en France vingt ans plus tard. Elle est issue de la chiropraxie et de la médecine traditionnelle chinoise.

"C’est une méthode d’accompagnement éducative qui permet, tout en douceur et avec bienveillance, d’équilibrer le corps, le cœur et l’esprit. Grâce au test musculaire, on interroge le corps, on l’écoute et on dialogue avec lui. Le test musculaire est l’outil de base de la technique. Il permet de découvrir des âges, des mémoires, des stress qui sont inscrits dans la personne. On passe par le corps pour libérer les blocages, pour permettre de retrouver un équilibre, partant du principe que le corps sait, qu’il possède la réponse."

Le pont pour séparer ses deux activités

À la rentrée 2022, Mathilde Zègres prend un mi-temps à l’école et envisage l’ouverture d’un cabinet de kinésiologie "Vague à l’âme". "Je suis tombée par hasard sur cet espace libre, à Comines France. Bien que je sois Belge et que j’habite en Belgique, à Comines, je me suis dit que c’était une bonne idée que de m’installer en France. Mon mari est Lillois d’origine et ma sœur est orthophoniste à Comines France. Le pont de la Lys, que nous franchissons si facilement, constitue ainsi une séparation entre mes deux professions. Mon objectif est avant tout de faire connaître la kinésiologie aux Cominois, des deux côtés de la frontière. Les débuts sont très prometteurs et je reçois des Belges et des Français !"

La kinésiologie s’adresse à de multiples situations: "Stress, douleurs, peurs, états dépressifs, burn-out, deuil, difficultés d’apprentissage, difficultés de la gestion des émotions, troubles du sommeil, dépendance à l’alcool, etc. En fait, à toutes les personnes désireuses de retrouver le bien-être, l’équilibre et la sérénité. Tout en sachant bien qu’il ne s’agit en rien d’une consultation médicale ! Les enfants sont accueillis dès 5 ans. Depuis l’ouverture du cabinet, j’ai accompagné des adultes qui présentaient des troubles dépressifs ou alimentaires. J’ai reçu des enfants et des adolescents pour des troubles d’apprentissage ou liés à la motivation, la confiance en soi ; pour des problèmes d’énurésie également."

Chaque séance dure environ 1 h 15: "De deux à quatre rendez-vous sont nécessaires. Chaque séance coûte 60 €."

vaguealamekinesio.wixsite.com ou 00 33 6 42 65 10 31