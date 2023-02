Philippe Castrique a pris le micro pour faire le bilan de l'édition: 55 commerçants ont distribué 280 000 tickets; ce qui peut certainement être considéré comme plus que satisfaisant en ces temps difficiles pour tous.

"On va chercher des frites!"

Le grand gagnant est le Bizétois Steeve Demeyere, un habitant de la rue du Touquet, qui a reçu le ticket à la Friterie de la place.

"Lors d'une soirée entre amis, nous avons décidé d'aller chercher des frites. C'était une bonne décision!", explique celui qui vit en Belgique depuis 13 ans.

" Je suis originaire d'Armentières et je travaille chez Clarebout Potatoes, sur le site de Neuve-Eglise. Avec un employeur en Belgique, j'ai eu envie de m'y installer et d'y acheter une maison. Avec mon épouse et nos trois enfants, on essaie de faire vivre le commerce local. Nous avions d'ailleurs un sacré mont de tickets!

C'est important qu'il y ait des magasins et des boutiques variés dans une ville. Nous n'aurons pas de souci pour dépenser ses 1000€ dans les commerces du coin!"

Six lots de 500€ étaient offerts. Les heureux gagnants: Emilie Lallau (Boucherie Marc Delsalle); Joël Bruyneel (Entreprise Olivier Claerhout); Marie-Hélène Devroede (Meubles Style Décor); Sylvie Lefebvre (Tabac & Co) et Karen (chocolats L'Artisan).

Sans oublier de nombreux autres gagnants puisqu’au total plus de 10 000€ ont été distribués.