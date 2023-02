Une jeune Cominoise va concocter les desserts dans un restaurant étoilé de Sydney!

"J’ai toujours bien aimé faire de la pâtisserie quand j’étais petite. Je regardais des émissions de télévision et je lisais des livres de cuisine, nous confie Zoé. Je me suis alors décidée de faire une haute école de pâtisserie en France pendant trois ans".

Zoé nous invite au dessert à Bordeaux comme à Sidney ©EdA

Son choix s’est porté l’école Ferrandi à Bordeaux dans la section Art culinaire et Entrepreneuriat en option pâtisserie. " Nous étions formés pour ouvrir notre propre entreprise en ayant des cours de marketing, de finances, de comptabilité. Mais mon but premier était de travailler dans des restaurants".

"Toujours à découvrir et à apprendre"

Objectif atteint par ses différents stages dans des établissements connus de Bordeaux, de Cannes (chez Martinez) et Saint-Émilion.

"Chaque chef a ses particularités. On apprend beaucoup dans chaque restaurant avec souvent des clients exigeants. À l’école à Bordeaux, nous avions un restaurant d’application où nous pouvions créer nos propres plats. C’est de très bons souvenirs ! poursuit la jeune Cominoise. C’est un métier de passion qui demande beaucoup de rigueur et avec des horaires hors du commun. Il y a toujours à découvrir et à apprendre".

Face à l’opéra de Sydney

La jeune Cominoise a d’abord hésité pour le Pérou avant de finalement opter pour l’Australie! ©EdA

Zoé se veut créative dans des desserts en assiette en y mettant des légumes comme les betteraves et les champignons mais aussi des alcools, le tout avec différentes textures et températures.

Zoé rêve d’avoir son propre restaurant ©EdA

Pour valider leur diplôme à l’école Ferrandi, les étudiants doivent avoir un premier contrat de travail à l’étranger. "Après avoir hésité pour le Pérou, mon choix s’est posé sur l’Australie en particulier Sydney où j’avais déjà été en vacances en 2019. J’avais beaucoup aimé. C’est différent de l’Europe, c’est plus cool et posé. Les gens vivent dehors. Il y a le soleil, la plage, le surf."

Son départ pour un an (le temps maximum du visa) est imminent: le mercredi 1er mars. Après 26 heures de vol, elle découvrira son restaurant Quay, face au bien connu opéra de Sydney. C’est un haut lieu de la gastronomie à l’européenne en Australie avec ses trois "toques" (équivalents des "étoiles").

Même si elle se trouvera loin de sa famille, elle ne se sentira pas seule puisque son copain parisien (rencontré à l’école bordelaise) aura un contrat de travail comme cuisinier, également dans la capitale australienne.

Un petit dessert pour finir en beauté! ©EdA

Zoé partage son savoir-faire de pâtisserie en photos sur son Instagram "Pastry by Zoé". "Mon rêve est d’avoir mon propre restaurant. Et après avoir voyagé, pourquoi pas revenir en Belgique ou en France"…