Les faucons pèlerins observés par une caméra au sommet de la "Cathédrale de la Lys" (vidéo)

Pendant 13 ans, aucun rapace n’avait daigné s’y installer, mais l’espoir était enfin permis ! Chez les faucons pèlerins, une fois le couple formé, il le reste à vie ! Malheureusement, aucun petit n’était né et l’on a suspecté que le mâle était trop jeune. Même topo au printemps 2022 où l’on a retrouvé les deux rapaces, mais sans qu’ils ne se reproduisent.

Pour la saison 2023, le PCDN a décidé de s’équiper d’une caméra afin de voir en temps réel ce qui se passe dans le nichoir. Et l’un des deux rapaces est déjà sur place !

Une collaboration entre la Ville et le PCDN

La gestion de la caméra a été confiée à Lorenzo Altimari, informaticien à la Ville. Nous l’avons justement croisé en route vers le clocher de l’église pour paramétrer le logiciel qui permet de gérer les images et de les voir en permanence sur YouTube. "La caméra et l’équipement du nichoir ont été installés par le service technique de la Ville en octobre. Pour ce qui est de la gestion informatique, j’ai essayé que le système coûte le moins cher possible, en l’équipant d’un détecteur de mouvements."

"En 1973, le faucon pèlerin était totalement disparu en tant que nicheur en Belgique, explique Tiffany Douchies, en charge du PCDN. En 1995, grâce au travail acharné des ornithologues, les premiers nicheurs sont revenus s’installer. Cette année, un faucon pèlerin a été repéré et il visite régulièrement le nichoir. Toutes les conditions sont réunies pour espérer une nidification !"

L’installation de la caméra dans le nichoir permet de suivre en direct la potentielle nidification tant attendue ! Et, si le faucon pèlerin se fait discret, ce n’est pas le cas des choucas, qui squattent régulièrement le nid.