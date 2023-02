Houthem Un appel au financement participatif pour des vélos cargos pour l’école du dehors

Les avantages de l’école du dehors sont multiples: "C’est bon pour la santé psychique, pour la santé physique, et cela renforce le système immunitaire. Cela favorise le développement moteur, cognitif, social, émotionnel et créatif des enfants. C’est un fait scientifiquement prouvé, pour une pratique qu’il devient nécessaire de mettre en œuvre à grande échelle."

L’institutrice et Tiffany Collie, sa puéricultrice, voudraient aller plus loin dans la philosophie du projet en se rendant à vélo sur les lieux d’apprentissage. "Voilà pourquoi j’ai ouvert un financement participatif de 22 000 € sur KissKissBankBank. Nous voudrions acquérir deux vélos cargos de huit places. Le fait d’être tributaire du bus et de polluer en y allant nous pèse de plus en plus. Pouvoir donner de bonnes habitudes dès le plus jeune âge est hyper important à nos yeux. Montrons l’exemple en pratiquant la mobilité douce. Les vélos cargos sont sécurisés pour nos petits, qui seront attachés. Les enfants comme les enseignants seront munis de gilets jaunes et de casques. Un tel vélo coûte environ 10 000 € htva et il nous en faudrait deux."

https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/velobus-me-deplacer-avec-mes-eleves-de-1er-maternelle-proprement-et-librement