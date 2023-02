Comines: Des travaux le long de la Lys jusqu'au 17 mars

La police locale de Comines-Warneton signale des perturbations de la circulation dans la rue de l’Europe (appellation de la nouvelle route logeant la Lys) et le long du chemin de halage. Jusqu’au 17 mars, des travaux y seront réalisés. Il est question de la pose de l’éclairage public et de l’entretien de la haie. Pour les automobilistes venant du rond-point du Godhuis et se dirigeant vers le centre de Comines, la rue de l’Europe sera accessible. Par contre, elle sera interdite dans l’autre sens à tout conducteur venant du rond-point de la rue des Moulins (proche du pont frontière). Une déviation est instaurée par le centre-ville et en particulier par la rue de Wervicq. Le chemin de halage est interdit aux piétons et cyclistes sur la portion des travaux.