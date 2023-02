Exposition Plugstreet 14-18: Les facéties d’Old Bill et de Michel De Witte, en sculptures et caricatures

L’artiste bizétois, au talent protéiforme, en est à sa sixième exposition: quatre dédiées à la caricature et la dernière, en 2014, déjà consacrée à Old Bill.

D’où vient cette passion de la caricature ?

Quand j’étais gamin, avant l’avènement de la télé, j’étais émerveillé dans le journal par les dessins de Marc Sleen, le père de Nero. Pendant le Tour de France, il réussissait à faire imaginer ce qu’étaient les cols, les sprints, les régions traversées, etc. Adolescent, j’étais contaminé par cet amusant virus ! Au Collège Saint-Henri, à l’étude, j’étais assis à côté d’un étudiant qui remplissait les marges de son cahier par la tête de… Charles Aznavour ! Quelle belle ressemblance ! Bien plus tard, en feuilletant des albums en librairie, j’aperçus la tête croquée de Mitterrand. C’était l’époque de Cabu, dont je suis un grand fan.

Et aujourd’hui, quel est votre caricaturiste préféré ?

À mes yeux, le champion est Frédéric duBus ! Ses dessins sont lisibles en une seconde et, surtout, les croqués sont tellement ressemblants ! Il suit de près l’actualité avec des yeux d’observateur objectif. Cela lui permet d’ajouter l’indispensable touche de dérision, jamais grossière ou vulgaire ! Plus récemment, Facebook m’a permis de correspondre avec le petit-fils de Horn, l’inégalable caricaturiste qui a rendu le sport très captivant dans les pages du journal "Le Soir". Grâce à son crayon, celui qui était lui-même sportif, faisait ressortir l’adrénaline du champion ou la rage des supporters déçus. Il y a tant de réalisme et d’humour dans ses dessins !

Qu’est-ce qui vous a amené à s’intéresser à Old Bill, soldat imaginaire né à Warneton !

En 1999, j’étais présent comme correspondant de presse lorsque les Khaki Chums sont venus au Saint-Yvon pour revivre les conditions de vie de la trêve de Noël 1914. Ils m’ont raconté que s’ils étaient sûrs de l’emplacement, c’est grâce au dessinateur Bruce Bairnsfather, qui a réalisé une carte des lieux. Je me suis intéressé à son travail et ainsi appris qu’il a créé le brave Old Bill, soldat bourru et moustachu, dont le personnage était chargé de faire remonter le moral des troupes qui pataugeaient dans les tranchées. Malgré la pluie d’obus, le soldat a conservé son humour très british ! Inspiré par ses dessins, je les ai imaginés en 3D, travaillant l’argile pour réaliser des statuettes. Les idées me viennent souvent la nuit ! Je modèle la terre avant de faire sécher les œuvres trois ou quatre mois. Ensuite, elles passent trois jours à 1 000 °C dans un four des Briqueteries de Ploegsteert.

Et il y aura d’autres œuvres exposées !

Oui, j’en ai profité pour dessiner 24 nouvelles caricatures sur Old Bill réagissant à l’actualité. Sans oublier une série de statuettes des experts-commentateurs de Facebook, inspirées par Horn.

Un adepte du partage et de l’humour british

L’humanisme du soldat Old Bill, dont le créateur a participé à la trêve de Noël 1914, est encore bien utile en 2023! ©ÉdA

Bizétois dans l’âme, Michel De Witte a travaillé 40 années au service des Briqueteries de Ploegsteert, de commis-dactylo à gestionnaire du site internet, en passant par représentant commercial. De 1972 à 2002, il a été correspondant de presse pour le Nord Éclair ; ce qui lui vaut d’avoir compilé une sacrée collection de photos et documents relatifs à la vie locale. "J’ai numérisé et classé dans des dossiers tous les négatifs en ma possession. Comme j’aime bien partager, j’ai créé le site “Vieilles photos de groupes”. Il compte à présent quelque 1 700 membres et se révèle fort interactif. Lorsque me vient l’idée d’un sujet, je poste les photos que je possède. Et j’ai encore des munitions pour un sacré moment !"

Parallèlement, il continue de réagir à l’actualité locale avec son blog "Le rétroviseur", détournant des photos, commentant des décisions, postant des caricatures, etc. "J’ai toujours aimé la dérision, l’humour un peu décalé. Si les gens sourient à mes petites créations, je suis content."

Toutefois, il ne s’arrête pas là: il anime un blog dédié aux retraités des Briqueteries de Ploegsteert et un autre sur la carrière tennistique de sa petite-fille Émeline ; il écrit une pièce de théâtre ; etc.

Une œuvre multifonctionnelle destinée à "remonter le moral", un peu comme le faisait Bruce Bairnsfather en des temps bien troublés !

Expo du 18 février au 14 avril, tous les jours de 10h à 17 h, fermeture les lundis et mardis jusqu’au 30 mars. ic.plugstreet1418@gmail.com – 056 48 40 00.