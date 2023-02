"Marie a marqué les esprits des membres du jury qui ont eu l’occasion de la rencontrer. Par sa personnalité et l’originalité des créations, lors de la deuxième réunion du jury, les membres ont voulu donner un prix pour l’encourager afin de lui donner une certaine visibilité sur ses productions et notamment par la personnalisation de ses étiquettes créées sur ses bonnets et foulards pour enfants" précise Doris, coordinatrice du concours pour le SIDEC.

Anciennement institutrice et fraîchement entrepreneure, Marie est passionnée depuis ses 12 ans par la couture qu’elle a ensuite perfectionnée avec deux années de cours du soir proposés par l’école Saint-Henri Comines. "J’avais deux envies: celle d’occuper mes mains en revenant à la couture et celle d’arrêter ma carrière dans l’enseignement pour me poser un peu et mettre plus de créativité avec mon humour, ma personnalité et mon autodérision" explique Marie. Avant de se lancer dans cette nouvelle activité de "Têtes A Claques", Marie confectionnait, en guise de cadeaux de naissances des copains, un petit bonnet ou un petit foulard avec une étiquette "chipie et fanfaron". Cela plaisait beaucoup ! Pour Marie, un élément déclencheur a été la naissance de son fils: "L’arrivée de Jules (aujourd’hui trois ans) a été une belle claque dans ma vie. C’est ma petite crapule. Il a bousculé mes principes et restreint mes libertés."Têtes à Claques"est un clin d’œil à ces moments fous quand cette boule d’amour nous confronte à une épreuve. Je veux que cet espace dédié à cette marque soit aussi un terrain de jeux où l’on rit de nos enfants et de leurs bêtises et où l’on dédramatise des pensées culpabilisantes qui surgissent trop souvent chez les parents". Ce message, Marie le transmet à travers ses bonnets et leurs étiquettes ainsi que les publications sur les réseaux sociaux.

Chaque création est confectionnée à la main dans son atelier à Ten Brielen, sans qu’il y ait des stocks impressionnants. "La slow fashion, c’est privilégier la qualité du vêtement à la quantité". Marie fait essentiellement du commerce en ligne sur les réseaux sociaux mais aussi dans des marchés de Noël comme celui des Capellos ou en dépôt chez "Tati fée Mone" à Comines (chaussée de Warneton). Dans la gamme présente et à venir avec cinq tailles différentes, le catalogue propose des bonnets, cagoules, turbans fabriqués avec des tissus doux, confortables, extensibles, et bientôt des sweats qui grandissent avec l’enfant.