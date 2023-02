La Ligue du coin de terre (Ploegsteert) recherche un lieu et des intervenants pour organiser des conférences

Présidée par Patrick Luchier, la ligue locale se maintient: "Nous avons 92 cotisants dont une quarantaine d’entre eux actifs dans le jardinage. Il y a environ 20% de Français."

Jean-Claude Walle s’est chargé du discours de circonstance, sous forme de bilan: "L’année 2022, comme la précédente, fut marquée par la sécheresse et le manque d’eau flagrant pour nos cultures qui en ont pâti. De plus, deux périodes caniculaires ont porté atteinte à nos légumes qui malgré tout s’en sont bien sortis grâce au mois de septembre qui fut bien arrosé."

Plusieurs causes ont entravé les activités de la ligue: l’absence de conférences et la désaffection de leur local dans l’ancien home du Sacré-Cœur. "Le cycle de conférence pourrait reprendre à deux conditions: trouver des intervenants dans la région et un endroit qui puisse nous accueillir, sans que cela n’ait un coût excessif sur nos finances." Des pistes se dégagent pour relancer les activités et le plaisir de se rencontrer.

Les commandes ont été nombreuses: 598 sacs de terreau ; 19 kg d’ail, oignons, échalotes ; 44 plateaux de mâche ; 54 kg de pommes de terre et des semences diverses.

"Il reste encore des passionnés de jardinage, ce qui fait plaisir, conclut le président. Ce qui est dommage, c’est qu’il manque de jeunes !"