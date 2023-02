La passion de l’Afrique du Sud : un couple de Cominois décide d'y vivre !

"Grâce à notre activité d’import de vin, nous avons beaucoup de bons amis en Afrique du Sud depuis plus de 12 ans et pas seulement dans le monde du vin, précise Natascha. Il y a aussi une magnifique nature préservée dans les environs de Cape Town, que l’on appelle" Les pays du vin "(The Winelands). Cette région est très attractive pour de nombreux Européens qui la comparent un peu au sud de la France avec un climat similaire et sans décalage horaire".

Suite à des visites annuelles à leurs vignes, ce couple cominois est parti, fin 2022, vivre en Afrique du Sud. "Nous avons racheté une société existante avec un Bed & Breakfast de cinq chambres quatre étoiles, un gîte avec son propre jardin et piscine, un restaurant et aussi cinq hectares de vignes. Côté vin, nous produisons du Shiraz, du Grenache, du Mourvèdre et un peu de Viognier. À proximité se trouve la réserve naturelle de Limietberg où les gens peuvent faire du VTT ou de la randonnée jusqu’aux cascades".

Un projet solidaire avec des Belges se met en place pour la scolarité (très chère) des enfants de leurs employés. Pour terminer sur une note vinicole, relevons que leur propre label ‘Bela-Bela’ sera désormais incorporé dans leur nouveau vignoble Dunstone qui vient d’obtenir un score de quatre étoiles dans Platter’s Guide 2023, la bible du vin sud-africain.