Après le mot de bienvenue du président Guillaume Lizoen, le secrétaire Vincent Delbecque s’est réjoui que les clients aient apprécié, pour une grande majorité, cette nouvelle formule, sans voiture, mais avec trois vitrines à gagner et d’innombrables bons d’achat. Résultat: ce sont près de 150 personnes qui ont remporté quelque chose au festival !

Les trois gagnants et ceux qui avaient des numéros de réserve ont été félicités. À noter que les lots principaux ont été apportés à domicile par les commerçants eux-mêmes.

Des cadeaux pour les amis et la famille

La vitrine "gourmandise" a été remportée par Sylvie Oberdof. Originaire de Lyon, elle vit depuis 15 ans à Comines : "J’ai acheté un matelas à Bas-Warneton, chez Olga Dujardin. J’avais payé un acompte, puis je suis venue régler le solde en janvier. C’est alors que la commerçante m’a dit que j’avais gagné ! Ce qui fait que je me suis manifestée assez tard auprès des organisateurs".

Qu’a-t-elle gagné ? "Un grand barbecue, ce qui est plutôt comique parce que je vis en appartement, des habits, des bons d’achat, etc. En tout, il y a une centaine de cadeaux !"

La vitrine "bien-être" a été gagnée par Jean-Pierre et Myriam Cornard-De Mets, du Bizet : "Nous avions mis une dizaine de collectors dans les urnes, suite notamment à l’achat de lunettes chez Optique Leterme. Nous avons reçu deux vélos, un ordinateur, une imprimante, des habits, etc. Nous avons trois enfants et huit petits-enfants, à qui l’on fait plaisir", expliquent ceux qui n’avaient jamais rien gagné ou presque . "Quand j’étais jeune, j’ai une fois gagné une poule à une tombola. Comme je me déplaçais à moto, je l’ai accrochée sur le garde-boue à l’arrière !"

La troisième vitrine, assurément la plus intéressante, était dédiée à l’évasion. Elle revient à Ludovic et Justine Sieuw-Wadin, originaires de l’entité mais résidant à Wervik : "Avec la conj oncture, nous hésitions à partir en vacances cet été, mais vu le bon reçu, on va pouvoir se choisir une belle destination, se réjouit Justine. Il y a aussi d’autres cadeaux: une télévision, des habits, etc. Nous avons donné ou revendu certains objets. Je trouve la nouvelle formule vraiment sympathique".