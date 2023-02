L'agence ING de Comines fermera ses portes fin février

Après avoir eu ses bureaux dans la rue du Faubourg, l'ancienne BBL avait pris ses quartiers en 2004 dans la rue du Fort. L'agence est passée indépendante le 1er janvier 2019, sous la SPRL Lys Finances gérée par Sarah Geysen et Fabrice Dutrannois. Elle réunit les clients ING de Warneton, de Le Bizet ainsi que ceux de Record.

L'emprise du digital

Quelle que soit la banque, les justifications sont toujours les mêmes, lit-on sur la lettre envoyée: "À l’heure actuelle, les solutions digitales, tout comme l'assistance et les conseils à distance, prennent de plus en plus de place dans votre quotidien. Cette tendance s'applique également à la gestion de vos opérations bancaires. (...) Ce qui a amené à repenser l'étendue de notre réseau d'agences."

Et de louer l'utilisation de l'application bancaire et de la gestion par ordinateur.

Ce nouveau regroupement bancaire a été acté quand, en novembre 2021, la quatrième banque du pays a annoncé qu'elle passerait fin 2022 de 450 à 350 agences. Son objectif est de ramener son réseau à 50 agences statutaires et 300 agences indépendantes.