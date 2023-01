Vague de cambriolages à Comines: à qui sont ces objets volés récupérés par la police ?

Au-delà de la récupération de l’objet, cela permettra aux enquêteurs d’étoffer l’enquête. Plus de 11 vols ont été constatés et 3 personnes ont été mises en cause. Le dossier en est au stade de l’information judiciaire et pourrait prochainement être mis à l’instruction.

https://www.police.be/5318/fr/