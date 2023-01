Jeudi après-midi, dans le showroom de l’ancien garage Carlier, chaussée d’Ypres, la boulangerie Hillewaere a inauguré un magasin de produits locaux fermiers, maraîchers, traiteur et boucherie avec automates. Hill’s market, puisque tel est son nom, est ouvert 24 h sur 24, 7 jours sur 7. Près de trois mois ont été nécessaires pour louer le local à la société Gabriëls Power, pour le rafraîchir et l’équiper.

"Ce sont mes fils, Paul et Mathieu, qui en ont eu l’idée en livrant nos donuts à Ostende où se trouve un même magasin, explique Patrick Hillewaere. Ils ont pensé qu’un tel service serait top, juste en face de notre boulangerie-pâtisserie. Nous avions déjà un distributeur de pains et nous pourrions ainsi élargir notre gamme. Finalement, nous serons neuf commerçants locaux avec des préparations culinaires, des boissons, des légumes, de la glace, etc. Nous avons installé un micro-ondes pour réchauffer les plats. Un distributeur propose du chocolat chaud, de la soupe et du café en grain. Les prix sont les mêmes que chez les commerçants, qui rognent sur leur marge."

Le traiteur "A Table", Jean-Yves Callens, n’a pas hésité un instant: "Pour moi, c’est une forme de visibilité, mais aussi de rentabilité. Mon four tourne à 50%, à présent, ce sera à 100% avec les plats supplémentaires que je viendrais apporter tous les jours."

Un concept dans l’air du temps

Deux sociétés se sont chargées d’installer les distributeurs: Inda Vending et Le casier français. "Nous avons énormément de demandes, précise Davy Termote, le patron d’Inda Vending, de Langemark-Poelkapelle. Le Covid a amplifié l’utilisation des automates. Le seul problème, c’est que nous trouvons difficilement des techniciens pour assurer l’intendance !"

Même constat du côté du Casier français, une société établie à Templemars, en région lilloise. "Nous nous sommes lancés dans le distributeur alimentaire il y a six ans, explique Grégoire Boët, directeur de coordination. Avant, la société était spécialisée dans la maintenance de chaîne de production de carton. Il y a eu une première demande pour un automate de pommes de terre et nous avons relevé le défi. Un nouveau créneau était né ! Nous tournons aujourd’hui à plein régime, avec une bonne quarantaine de salariés. Tant la conception que la réalisation se font sur notre site. Nous avons installé des casiers à travers toute la France, mais aussi en Suisse. Ici, c’est le quatrième projet sur le sol belge."

Concrètement, l’argent dépensé arrivera sur le compte de la famille Hillewaere: "Tous les 15 jours, nous ferons le calcul de ce que chaque producteur a vendu ; ce qui n’est pas difficile vu que tout est informatisé. Au plus il y aura de vente au moins la commission que nous prenons est importante."

Voilà assurément un concept bien dans l’air du temps: mettre à disposition en permanence des produits locaux !