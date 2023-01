À Comines-Warneton, après les Belges et les Français, les plus nombreux sont les Ukrainiens

En date du 31 décembre 2022, l’entité comptait 18 329 habitants, soit 186 habitants de plus que fin 2021. L’arrivée des Ukrainiens n’est pas étrangère à cette augmentation plus importante qu’à l’habitude. L’année précédente, la hausse était de 65 habitants.

Sur les 18 329 habitants, 9 376 sont des femmes et 8 953 sont des hommes. De même, 12 461 sont de nationalité belge (68%) et 5 269 sont des citoyens français, soit 28,58%. Fin 2021, les Français étaient au nombre de 5 173, soit 28,51%. Même si l’augmentation n’est plus aussi marquée qu’avant, il en ressort que les citoyens de l’Hexagone trouvent toujours un intérêt à passer la frontière !

Dans l’entité, une septantaine de nationalités se côtoient. Derrière les Français (5 239), on retrouve les Ukrainiens (88), les Italiens (55), les Portugais (47), les Espagnols (32), les Congolais (29), les Marocains (26), les Polonais (18), les Néerlandais (17) ; les Roumains (15), les Tunisiens (13) ; les Camerounais (13), les Pakistanais (10), les Afghans (10), les Algériens (10), les Togolais (10), etc. À noter qu’une centaine sont de nationalité indéterminée.

175 naissances et 279 décès

En 2022, 175 bébés ont vu le jour. Exactement le même nombre qu’en 2021. Pas moins de 279 décès ont été enregistrés, soit 41 de plus qu’en 2021. Rappelons qu’en 2020, l’année du Covid, le nombre de défunts avait atteint 320.

Notons encore que 1 109 personnes ont fait leur entrée dans le registre de population et 403 ont été sorties. Autre statistique intéressante: 60 mariages ont été prononcés, de même que 44 divorces. Parallèlement, 63 contrats de cohabitation légale ont été signés.

Dans la répartition entre les anciennes communes, c’est Comines qui voit sa population le plus augmenter: de 7927 à 8040. Warneton perd des habitants: de 2961 à 2912. Houthem continue d’en gagner: de 1321 à 1340. Les autres communes: 1 553 à Bas-Warneton ; 2 473 au Bizet ; 1 977 à Ploegsteert.

La pyramide des âges révèle différents éléments: le Cominois moyen est âgé de 43 ans (44 pour les femmes et 41 pour les hommes).

L’entité compte onze centenaires: dix femmes (quatre de 100 ans ; deux de 101 ans, deux de 102 ans et deux de 103 ans) et un seul homme, âgé de 101 ans.

Les nonagénaires sont au nombre de 257, avec une grande différence entre les femmes (203) et les hommes (54). Les octogénaires sont au nombre de 880, 331 hommes et 549 femmes. Une "discrimination" dont on se rend bien compte en parcourant les maisons de repos !