Avec la pandémie, le livre d’or était resté fermé. Voilà pourquoi une séance solennelle a réuni les familles de huit citoyens. La bourgmestre Alice Leeuwerck et l’échevin Philippe Mouton se sont chargés de présenter le parcours des lauréats.

– Gilbert Deleu, à titre posthume, qui fut bourgmestre de Comines-Warneton de 1988 à 2016. Son épouse Françoise Catteau a reçu le cadre-souvenir.

– Nadine Salembier, à titre posthume, fondatrice et présidente des instituts "Beauté & Vie", fournisseur officiel du palais royal. Présidente de l’Union nationale des esthéticiennes de Belgique et de la fédération internationale de l’esthétique-cosmétique. Fondatrice et présidente de la SPA de Comines-Warneton. Son fils Luc Deweer a reçu le cadre-souvenir.

– José Tahon: cadre commercial des Briqueteries de Ploegsteert, fondateur de la Réserve Naturelle et Ornithologique de Ploegsteert. "Un homme de travail, de réflexion et de charisme", a commenté Philippe Mouton.

– Marc Deconinck: défenseur de l’environnement, à l’origine de plusieurs classements en zone Natura 2000. "Un chêne de notre terroir, avec des racines profondes", selon Philippe Mouton.

– Alain Pottel: ingénieur de profession, il s’est investi dans le musée de la Rubanerie dont il a été président. Il a aussi été l’une des chevilles ouvrières du développement de la Société d’Histoire de Comines-Warneton, "Sa seconde maison", a commenté Alice Leeuwerck. Il en a supervisé la rénovation à titre bénévole.

– Jean Milleville: enseignant, historien, chroniqueur, défenseur de la francophonie, en charge du concours Fidèlaînés et co-fondateur de la Royale Union Cominoise. "Le but dans la vie pour moi n’est pas de chercher les honneurs mais bien de chercher le bonheur. Tout le monde le cherche. On ne le trouve pas car il est tout petit. En fait, pour l’obtenir, il faut le donner aux autres !", a-t-il commenté dans un discours plein de subtilités et d’humour.

– Marianne Deldicque: championne de France de Ju-Jitsu 1999, 2000, 2001 et championne d’Europe 2001. Arrivée à l’Acama comme coach, elle entraîne Loane Collie et Morgan Rapilly, championne d’Europe et médaillées de bronze en duo Women 21, en novembre 2022.

– André Bertouille: secrétaire communal à Comines de 1951 à 1974, il a été ensuite été député puis ministre, notamment de l’éducation nationale. Il est à l’origine de la fixation de la frontière linguistique et de la dénomination de "Ville de Comines-Warneton". Absent pour raison de santé, c’est sa fille Chantal qui l’a remplacé.

La bourgmestre Alice Leeuwerck a souligné que ces titres honorifiques encouragent leurs porteurs à "perpétuer la transmission de leurs expériences et de leurs savoirs aux jeunes générations".