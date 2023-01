La MJC a accueilli les vœux aux indépendants de l’entité. L’occasion de souhaiter le meilleur pour l’année nouvelle mais aussi de faire le bilan de santé du commerce local .

La bourgmestre Alice Leeuwerck s’est réjouie qu’en 2022 l’Agence pour le Développement Local s’est occupée de 35 dossiers d’ouverture de commerce.

"Cela s’est concrétisé par la création de 22 activités dont 18 nouveaux commerces ! La Ville, via une prime, donne un coup de pouce. Ce sont ainsi neuf commerces qui ont bénéficié de près de 20 000 €".

Parallèlement, de nombreuses activités ont été mises en place: salon de l’emploi, fermes ouvertes, petit-déjeuner des commerçants, etc. "

Bonne nouvelle pour les routes

Philippe Mouton s’est focalisé sur la mobilité: des routes cyclables sont envisagées au cœur de Comines et de Warneton. Deux chaussées sont particulièrement en mauvais état. "En ce qui concerne la rue de Ploegsteert, la surface sera grattée et asphaltée au printemps entre les bois du Gheer et l’entrée du village, en attendant une refonte plus importante. En effet, un budget de trois millions d’euros a été inscrit pour l’année 2025 au Plan d’Infrastructures Mobilité pour Tous."

Bonne nouvelle également pour la rue du Touquet où un réasphaltage est prévu au printemps sur les tronçons endommagés.

Quant au président de l’UCM Mouscron-Comines, Emmanuel Provis, il s’est félicité que, malgré bien des aléas, le tissu économique de la Wallonie picarde se porte bien. Il a également annoncé que le bureau UCM allait quitter la place Sainte-Anne pour aménager dans des locaux, rue de la Procession. "Pour un meilleur confort de travail et un accueil digne de ce nom."

17 postulants, 7 lauréats

Le point d’orgue de la soirée est assurément la remise des prix de l’entrepreneuriat 2023 aux sept lauréats. L’organisation a été prise en main par le Sidec, sous la coordination de Doris Dieryck, avec l’aide de la Ville et de l’ADL.

Il y a eu dix-sept postulants départagés par un jury composé de représentants de la Ville de Comines-Warneton et d’un élu d’Armentières, de membres du Sidec, de l’UCM, de la banque Belfius et de la presse. La présidente était Carla Alaimo, créatrice de l’Escape Game cominois.

Les résultats

Le prix du jury: Têtes-à-claques (Comines), pour la créatrice Marie Procureur.

Le prix de l’artisanat: Le miel et les abeilles d’Amaury (Bas-Warneton), pour Amaury Leroy.

Le prix du public: café-brasserie La Malle Poste (Warneton), pour Émilie Vasseur.

Le prix du starter: comptoir d’Elodie (Comines), pour Elodie Braem.

Le prix du commerce: magasin "Copie Conforme" (Comines), pour Didier Vandoolaeghe.

Le prix de l’Horeca: café-brasserie "Le Savoye" (Comines), pour Stéphane Mylle et Catherine Grima.

Le prix du service: GuiHome Immobilier (Comines), pour Guillaume Vanhove.

« Le commerce local, poumon de nos villes et villages »

Lors de son premier discours à l'occasion des voeux, David Kyriakidis a remercié vivement le personnel du Sidec. ©EdA

Depuis quelques mois, David Kyriakidis est président du Sidec, à la suite de la démission de Steve Leturcq. Porté sur les fonts baptismaux en 1973, le Sidec va fêter cette année ses 50 ans, même s’il n’a connu que quatre présidents différents: " Je veux remercier Jean-Jacques Vandenbroucke, Vincent Bataille et Steve Leturcq pour leur investissement durant toutes ces décennies. "

David Kyriakidis, qui tient un café depuis près de 40 ans au Bizet, connaît les difficultés inhérentes au commerce: "Voilà pourquoi pour cette année 2023, avec l’ensemble de l’équipe, nous voulons mettre en place de nombreuses actions et projets et surtout être les plus efficaces et réactifs qu’il soit pour aider le commerce local, véritable poumon de nos villes et villages."

Davantage d’animations

De nouveaux défis attendent "que ce soit l’innovation dans les festivités, une présence plus forte sur les réseaux sociaux, la création de semaines spéciales via des thèmes, des jeux concours, des marchés à thèmes, etc.".

À l’ancienne gare de Warneton

Signalons également que, suite à la vente de l’Euro Delta Center, les bureaux du Sidec viennent de déménager et se trouvent actuellement dans l’ancienne gare de Warneton.

Le nouveau président a voulu remercier pour leur travail assidu les quatre membres du personnel du Sidec: Doris Dieryck, Dylan Verheyde, Annie Verolleman et Chantal Lewandowski, de même que les membres du conseil d’administration.