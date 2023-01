L’entreprise de Guy Taillieu, établie à Wijtschate, a introduit une demande pour la transformation, la modernisation et l’extension d’une exploitation porcine en vue d’une capacité d’accueil de 5 328 porcs, chemin des Alliés à Warneton.

Pour l’instant, Guy Taillieu engraisse 4 250 porcs sur l’ancienne exploitation Ghislain Careye. À proximité, il loue également des porcheries où se trouvent 1 050 porcs. Il souhaite transférer ces derniers sur l’exploitation principale dont il raserait les bâtiments. Il n’y a donc pas d’augmentation de production.

"Je possède 760 truies à Wijtschate, s’était justifié Guy Taillieu, lors de la réunion de présentation du projet, le 30 janvier 2020. Elles sont divisées en six groupes pour la naissance des porcelets, de telle sorte qu’il y ait une rotation. Une porcherie d’engraissement se trouve sur le site de mon exploitation, à Wijtschate. J’aimerais implanter les cinq autres, à Warneton".

Concrètement, les porcelets arrivent à 20 kg et, de 140 à 150 jours plus tard, ils sont prêts pour l’abattoir, à 115 kg. Chaque année, en comptant le vide sanitaire d’une semaine, cela équivaut à 2,8 cycles.

Une entreprise flamande

On le sait, le sujet "cochons" est sensible dans l’entité et cette nouvelle demande n’a pas manqué de faire grincer les dents des riverains et des défenseurs de l’environnement, à commencer par l’association du Cadec, qui a analysé la situation.

"L’entreprise Taillieu se situe à cheval sur Warneton et Wijtschate. Elle produit intensivement des choux, des haricots, des pommes de terre, mais aussi des porcs. Elle occupe une trentaine de personnes, essentiellement à Heuvelland, commente le Cadec sur son blog. Or, l’étude d’incidences ne porte que sur le versant wallon. Cela fausse la réalité, d’autant que la commune de Heuvelland compte déjà plus de 95 000 porcs ! De plus, le site de regroupement se trouve à proximité de la houblonnière Lagache, qui produit du houblon de qualité. Or, les odeurs de porcherie sont incompatibles avec le houblon".

Et de rappeler que le projet se situe en zone d’intérêt paysager au plan de secteur et d’intérêt historique lié au premier conflit mondial. "Le gabarit des nouveaux bâtiments est plus important que les anciens, ce qui pose problème".

L’enquête publique est ouverte jusqu’au 10 février.

Les dernières porcheries Taveirne vendues

Les porcheries de la route de Neuve-Eglise sont les dernières que possède la famille Taveirne. ©EdA

Route de Neuve-Eglise à Warneton, les porcheries Taveirne sont à vendre, comme l'indique un panneau accroché aux grilles. Selon nos informations, le site aurait déjà été acheté par Jan Schoenmakers, patron de Schoenmakers Varkens bv, une société établie aux Pays-Bas à Boxtel, dans le Brabant Septentrional. Cette dernière collabore depuis plusieurs années avec la famille Taveirne.

La société hollandaise possède diverses exploitations en Flandre, dont une à Wijtschate, dans la Waterputstraat, où sont engraissés quelque 9000 porcs. En 2020, suivant des estimations établies par le journal De Standaard, elle détient des permis pour engraisser 46 000 porcs; ce qui en fait le plus gros producteur de Belgique.