"Grâce au dévouement de ses membres bénévoles, Octobre Rose Comines-Warneton a une nouvelle fois récolté un immense succès et le soutien inconditionnel de la population lors de la Pink Day 2022 organisée sur le site de l’Athénée Royal Fernand Jacquemin, se satisfait-il. L’implication de chacune et de chacun dans cette chaîne de solidarité permettra sans nul doute à notre association de continuer à soutenir localement les personnes atteintes par la maladie et par le cancer."

Pour 2023, de nombreux projets seront proposés notamment avec des nouveautés dédiées au bien-être, en collaboration avec des acteurs locaux tant publics que privés. La septième édition du Pink Day sera organisée le samedi 7 octobre à l’Athénée de Comines.

Des « Golden Kid Bag » en soutien aux enfants

"Déjà initiée en 2022, Octobre Rose Comines-Warneton poursuivra son action à destination des enfants atteints par le cancer, ce qui représente environ 350 cas nouveaux cas diagnostiqués chaque année en Belgique, poursuit Arnaud Castelain. Ce projet, encadré par Cindy Ringot et Sabrina Leturcq-Callens, “ambassadrices pour les enfants”, sera concrétisé dans les prochaines semaines avec la création d’un “Golden Kid Bag” comprenant des chèques loisirs et bien-être ainsi que d’autres cadeaux personnalisés pour soutenir les enfants malades. Cette nouvelle initiative sera présentée au public lors d’une journée de sensibilisation, en septembre 2023, mois dédié aux cancers pédiatriques."

À noter que les membres de l’association se réunissent tous les premiers vendredis du mois à la Maison de Village de Ten-Brielen pour diverses animations.

0477 635 444 – orcw@proximus.be