Amaury Leroy (Bas-Warneton) ou la passion des abeilles

En avril 2020, Amaury Leroy s’est lancé dans l’aventure de la production de miel. "Mon père m’a transmis la passion de la nature et du jardin. Je l’ai toujours assisté avec plaisir. Quand j’ai acheté ma maison, avec un grand terrain, dans le Bas Chemin, j’ai observé des abeilles sur les fleurs et je me suis intéressé à l’apiculture. J’ai commencé par acheter trois ruches. Je me suis pas mal documenté dans des livres et sur internet. Le résultat est à la hauteur de mes espérances. Actuellement, je possède 22 ruches, 25 ruchettes (élevages d’essaim) et 20 nucléis (mini-colonie pour la création de reines). Quelques ruches sont à la maison et d’autres sont à Ypres, dans une prairie de 3 000 m². En 2021, j’ai récolté environ 80 kg de miel et 300 kg en 2022 !"