Un professeur trop proche de ses élèves à Comines?

Le 7 novembre 2019, une élève évoque avec un autre enseignant la relation qu’elle entretient avec le prévenu et son comportement qu’elle juge harcelant. La directrice de l’établissement est informée: une enquête disciplinaire est lancée et la machine judiciaire se met en route.

Le tribunal reproche à Éric des faits de harcèlement à l’encontre de trois élèves, mais aussi d’attentat à la pudeur à l’encontre de l’une d’entre elles. Les faits se seraient produits entre les mois de juillet 2018 et novembre 2019.

Le prévenu entretenait des relations avec ses élèves aussi en dehors des cours, via les réseaux sociaux. "Il m’arrivait de prendre contact avec des anciens élèves pour avoir de leurs nouvelles ", explique-t-il. "J’ai peut-être parfois été insistant dans certaines situations, mais je n’estime pas avoir été harcelant." Il a noué une relation privilégiée avec l’une des parties civiles, lorsque celle-ci a découvert qu’elle souffrait d’une maladie qui lui a fait perdre l’usage d’un œil. "Je l’ai aidée lorsqu’elle était malade ; pour l’école mais aussi au volley, où elle était également coach. J’ai trop pris les choses à cœur, et cela m’a détruit. Mon psychologue m’a conseillé de prendre du recul par rapport à elle. Je pense qu’elle ne l’a pas accepté et a voulu se venger car elle se sentait abandonnée. Trois jours plus tard, elle a déposé plainte, après avoir recruté d’autres filles qui se sont aussi liguées contre moi." Cette dernière reproche également au professeur de l’avoir embrassée de force. Une prévention qui est également contestée par le prévenu qui s’est senti piégé. "Je suis proche de mes élèves, mais pas que des filles. Je garde également contact avec les garçons. "

« Le comportement d’un jeune amoureux »

Pour les avocats des parties civiles, le prévenu n’adopte par l’attitude d’un professeur exemplaire. "Il envoie des messages à ses élèves en pleine nuit ", explique l’un des avocats. "Il a des propos tendancieux et a des mots qu’un amoureux de 15 ans pourrait avoir. Il a même fait une scène à l’une des parties civiles, car elle allait au cinéma avec son copain." Dans l’un de ses échanges, Éric écrit à l’une de ses élèves: "J’espère que tu n’auras pas le plaisir de me balancer ; les conséquences pourraient être graves pour moi." Selon l’avocat, cette phrase permet de confirmer que le prévenu savait que son comportement n’était pas celui d’un professeur. "L’école est un sanctuaire où l’on pense laisser nos enfants en sécurité: je veux qu’on protège les élèves."

Le Procureur du Roi ne comprend par comment l’infraction de harcèlement peut être contestée. "Il a des contacts sur les réseaux avec ses élèves. S’ils ne répondent pas, il s’agace. Il pose des questions sur les relations sentimentales des filles. Vu son statut, c’est compliqué pour les filles de lui dire d’arrêter. Moi je n’ai pas l’impression que c’est un prof qui parle à son élève. Pour moi, cette prévention est établie. " Concernant l’attentat à la pudeur, le rapport d’un expert atteste la crédibilité de la victime et évoque la présence d’un stress post-traumatique. "Il n’y a pas de remise en question dans le chef du prévenu qui s’estime irréprochable. Ça m’inquiète, car il va être amené à côtoyer des élèves. J’estime qu’il doit avoir un suivi." Le Procureur a requis une peine de 2 ans de prison, mais ne s’opposera pas à une demande de sursis probatoire.

« Des contradictions »

Le prévenu a été licencié pour motif grave. "Il est déjà sanctionné" estime son avocat. "Il y a eu des manquements, mais ceux-ci ne sont pas constitutifs des infractions de harcèlement et d’attentat à la pudeur. On sort le témoignage de quelques filles qui ont soi-disant été harcelées, mais pas de ceux qui disent le contraire. Il figure plein de contradictions dans les déclarations des parties civiles, et notamment concernant cette scène de bisou forcé. Je n’ai en outre retrouvé aucun message tendancieux émanant de mon client, ni de message indiquant que les parties civiles ne veulent plus de contact avec lui. Ce n’est pas normal d’avoir des conversations avec ses élèves ; c’est peut-être déontologiquement discutable, mais ce n’est pas du harcèlement." L’avocat a plaidé en faveur de son acquittement, ou d’une suspension du prononcé de la condamnation.

Le jugement sera prononcé le 9 février.