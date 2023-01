Chaussée d’Ypres (Warneton) : six mois de travaux !

Mardi soir, ORES a invité les riverains pour une réunion citoyenne à l’hôtel de ville. En plus de l’échevin Philippe Mouton et d’Amandine Robert, en charge de la mobilité à la Police, Thomas Duthois et Pierre Notable, du service voirie de la Ville, ont accueilli une bonne quinzaine de riverains.

Le chantier s’inscrit dans la restructuration globale du réseau de gaz moyenne pression. Il a pour but de "boucler" le réseau de gaz de telle sorte qu’en cas d’intervention, par exemple lors d’une fuite, il sera possible d’isoler une zone et non plus des quartiers complets. Ce chantier est donc, avec celui de la route de Neuve-Église, un bout du chantier global de restructuration du réseau sur l’entité.

Six phases en six mois

Les travaux vont se dérouler en six phases, étalées sur six mois. La phase 1, déjà commencée, concerne le RAVeL et devrait durer jusqu’au 9 février. La phase 2, jusqu’au 27 février, concerne la chaussée d’Ypres entre le n° 1 et n° 3 et la réfection des quatre dalles en béton de la traversée du RAVeL. Des feux seront installés pour régler la circulation.

La phase 3 consiste en une intervention dans le chemin des Sept Gildes entre le n° 14 et la chaussée d’Ypres. Du 27 février au 31 mars, tout trafic sera interrompu.

La phase 4, jusqu’au 12 mai, se passe dans la chaussée d’Ypres, entre le n° 3 et le n° 25, côté impair, jusqu’au chemin Vert.

La phase 5 concerne le chemin Vert, entre la chaussée d’Ypres et le parking du cimetière. "Les canalisations ne seront pas raccordées, mais placées en vue d’une future utilisation", a expliqué Olivier Letellier, d’ORES. La dernière phase se déroulera dans le chemin de l’Hirondelle, jusqu’au parc à conteneurs. L’objectif est que tout soit terminé pour les congés du bâtiment, mi-juillet. Toutes ces dates sont susceptibles de modification en fonction des aléas et des conditions climatiques. "

Un habitant du chemin Vert s’est inquiété de l’intérêt de poser des canalisations dans sa rue. "Quelle est la pertinence quand il n’y a rien ?" Réponse laconique de Philippe Mouton: "Il n’y aura pas toujours rien. Près du cimetière, les terrains sont en Z.A.C.C. et un jour ils seront bâtis ! Il y a d’ailleurs un projet en cours à cet endroit !"

D’autres questions ont porté sur la possibilité de se parquer, qui sera très réduite. Sur le passage des services de secours, notamment pour la maison de repos "La verte Fontaine": "Les travaux se dérouleront de 7h à 15 h 30, entraînant la fermeture de la voirie, dont l’accès sera libre le reste du temps, a répondu Amandine Robert. Les services de secours sont avertis des voiries fermées."