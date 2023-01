Festival des Arts Numériques, ce samedi, à Comines

"Ce rendez-vous va permettre de découvrir des œuvres interactives et immersives utilisant les technologies numériques, annonce Émilie Biguet, animatrice en arts plastiques. Au-delà des aspects ludiques et esthétiques, ces œuvres questionnent notre époque et notre rapport à une réalité toujours augmentée. L’exposition invite à vivre une expérience sensorielle en découvrant des œuvres qui se révèlent à notre contact. C’est une véritable expérience physique et sensible qui ne laisse pas indifférente".

L’exposition sera inaugurée ce samedi à 19 h, et accessible tous les après-midi entre le 14 et le 21 janvier. Plusieurs artistes et une douzaine d’installations seront à découvrir: le collectif "Les Yeux d’Argos" (miroir holographique) ; Matthieu Tercieux (installation interactive) ; Alexis Choplain (machine hydroélectrique et sonore) ; Yann Deval et Marie-G Losseau (réalité virtuelle et augmentée) ; le collectif FAC (installations immersives) ; ainsi que des travaux des étudiants en Arts Numériques de Mons. Le vernissage sera suivi de deux sets de DJ (Paper King Radio à 20 h, et DJ Yugnat à 21 h).

Un après-midi en famille

Mais la découverte des arts numériques débutera dès 15 h, à la MJC, par une après-midi à vivre en famille. Des ateliers seront proposés: "Premiers pas en robotique" à partir de 8 ans, et "Coding Robot Lego Mindstorms" à partir de 11 ans. Inscriptions obligatoires (www.cccw.be). À 16 h, les visiteurs pourront vivre l’expérience d’une sieste électronique avec DJ YugNat aux platines. Dès 17 h, place à une "fluo party" (venir habillé en blanc ou fluo). Au cours de l’après-midi, la maison des jeunes Carpe Diem présentera également des démonstrations de son atelier de mapping.