Le Royal : un café comme un décor de cinéma à Comines

C’est que, dans la rue du Fort, la famille Brussin laisse des traces dans les esprits: "Il y a bien sûr le cinéma, le dancing, dans lequel se trouve aujourd’hui le musée de la Rubanerie, mais il y avait aussi un tissage de broderie de pêche. Par la suite, ma mère a exploité une station-essence avec vente de boissons. Quant au lieu occupé par mon café, il a été le salon de coiffure d’André Bucquoy, de 1960 à 2000", explique Henri, qui a été indépendant avant de connaître un grave accident.

Par la suite, il a suivi des cours d’informatique à Tournai.

Les prix les plus attractifs possible

"J’en avais assez de faire la route et, en juin, j’ai décidé d’ouvrir un café avec des bières spéciales. Pour le décorer, j’ai fouillé dans les greniers. J’ai retrouvé plein d’objets liés au cinéma comme ce pick-up pour les films sonores datant des années 20. Il vient directement de Hollywood !"

Quelques aménagements, un peu de décoration, et le tour était joué: "L’établissement peut accueillir une bonne vingtaine de personnes, les vendredis, samedis et dimanches, de 18 à 1 h. Je commence à avoir des habitués du coin ! J’essaie de pratiquer les prix les plus attractifs possible".