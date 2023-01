Dans le cadre de Commune Pilote Wallonie Cyclable 2021, un marché public de travaux a été lancé pour l’aménagement de rues cyclables à Comines. "Dans un avant-projet, les voiries concernées sont les rues des Champs, du Sentier, de la Morte-Lys, Neuve et Neuve prolongée, d’Orléans, de la Victoire et de la Paix, a commenté l’échevin de la Mobilité, Didier Soete. Concrètement, elles seront placées en zone 30 et les vélos y sont prioritaires. Un automobiliste ne peut dépasser le cycliste ! Cela permettra à de nombreux jeunes de se rendre à l’école à vélo, en toute sécurité. En Flandre, cette pratique est courante: Wervik, Wijtschate, Ypres, etc."

Les travaux sont estimés à 301 402,50 € hors TVA pour une réfection de revêtement si nécessaire, une signalétique, etc. Subsidiation Via PIWaCY 2021. Des études sont en cours pour le centre de Warneton. D’autres endroits devraient suivre.

Par ailleurs, des marchés publics ont été lancés pour l’aménagement de deux jonctions cyclables. La première concerne le lien rue du Triangle/avenue des Châteaux. Coût estimé: 65 772 €. La deuxième concerne le lien rue de Wervicq/parc urbain, pour un coût estimé à 141 122 €. Le but est de sécuriser la traversée au niveau de l’axe rue/chaussée de Wervicq très fréquenté.

Signalons également qu’en sa séance du 4 novembre, les élus avaient approuvé, toujours dans le cadre d’une subsidiation PIWaCy, des stationnements éducatifs pour vélos à Comines, à hauteur de 120 000 € hors TVA. De même, que l’installation de boxes individuels sécurisés à Comines, pour des travaux estimés à 50 000 € hors TVA.

Radio Libellule: des auditeurs ?

L’ASBL Comines Contact Culture "Radio Libellule & Vivre à Comines" a demandé de revoir à la hausse le subside annuel d’un montant de 20 000 €. "J ’ai le sentiment que de moins en moins d’auditeurs écoutent Radio Libellule, a commenté Didier Soete. Est-ce que l’on a une idée aujourd’hui pour définir le nombre d’auditeurs ?" Réponse de David Werquin, président de ladite ASBL: "Si vous me donnez 10 000 € en plus, je peux faire réaliser une enquête Médiamétrie, qui n’existe pas gratuitement. On est censé représenter le nombre d’habitants de Comines-Warneton même si l’on sait bien que toute la population n’écoute pas. Un exemple: nous faisons une émission sur le sport le lundi soir. On a entre 200 et 250 podcasts par semaine. C’est une radio locale, associative. L’augmentation de subside vise à payer les salaires et rénover le matériel." Accord à l’unanimité.

Quant au comité "Fête des Marmousets", il a demandé un subside exceptionnel de 25 000 € pour organiser dignement la 40e édition. "Ce point a été examiné par la Commission Communale des Finances du 25 octobre qui a suggéré d’octroyer 5 000 €", a commenté la bourgmestre Alice Leeuwerck. Accord à l’unanimité.