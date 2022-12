Frédéric Hallez, président du CPAS, a souhaité qu’une nouvelle association puisse assurer la relève. Pour répondre à son appel, des volontaires se réunissent depuis quelques semaines: le président Jonathan Julien, le vice-président Stéphane Moeneclaey, la secrétaire Virginie Delecroix, la trésorière Patricia Poupaert, ainsi que Benoît Schryvers.

"Nous avons créé l’association Rêves et vie. On a tendance parfois à croire que les personnes en maison de repos sont là pour attendre leur fin de vie. Franchement, ces résidents sont des porteurs de rêve en partageant une vie passée, précise Jonathan Julien. Cette association a aussi une dimension pédagogique".

De nouvelles activités

Le bénéfice financier dégagé par les activités organisées avec les familles et amis (barbecue, repas…) est donc destiné à offrir des animations comme une balade en petit train routier, des visites des musées, des repas au restaurant.

"Nous allons continuer les activités initiées par Rayon de soleil et en créer d’autres, comme la lecture partagée qui sera intergénérationnelle avec les écoles locales" poursuit Jonathan Julien, lui-même enseignant.

"Le comité de Rêves et vie est en pleine préparation et réflexion pour le futur et pense par exemple à un apéritif pour Pâques ouvert à tous, complète Stéphane. Notre première activité se déroulera le samedi 7 janvier dès 15 h, avec le goûter de L’Épiphanie (assiette gourmande ; 5€ sur réservation) avec des animations musicales dont les chansons de Jonathan, certaines en créole de Haïti. Il y aura du soleil à Paul Demade !"

Inscription: 0475 55 87 41