Le projet entre enfin dans sa phase concrète puisque la SA immobilière Dubuisson, établie à Pipaix et représentée par Hughes Dubuisson, vient de déposer une demande de permis d’urbanisme pour la transformation du café en une brasserie. Le dossier est consultable au service urbanisme jusqu’au 31 janvier. Les architectes sont le Cominois François Dieryck et Alexandre Letot, dans une association momentanée.

La consultation du dossier permet d’en apprendre davantage sur la philosophie architecturale et l’utilisation qui sera faite du bâtiment. Le café "La fontaine" est une reconstruction d’après guerre 14-18. Par la suite, il a subi quelques modifications peu intéressantes sur le plan architectural.

Un mélange des styles

Le premier projet envisagé par la brasserie date de 2014 ! Il a évolué pour, dans sa version définitive, allier l’architecture actuelle de style flamand avec une touche plus contemporaine. Concrètement, la construction de 1920 sera conservée sur l’angle formé entre la rue de la Gare et la Place Sainte-Anne, tandis que le prolongement vers l’église sera remanié pour accueillir une extension. En conséquence, les matériaux utilisés seront différents: briques de ton jaune, pierre bleue et ardoises de ton anthracite pour la partie ancienne ; bardage de murs de ton anthracite, pierre bleue, garde-corps en verre pour la partie contemporaine.

Le rez-de-chaussée est entièrement consacré à l’accueil de la clientèle, de même qu’une partie de l’étage. Le sous-sol est dédié au stockage, une partie de l’étage à la cuisine et le grenier aux services de la brasserie. Le bâtiment comporte donc un rez-de-chaussée et deux étages, entièrement dédiés à un usage Horeca.

L’étroitesse de la parcelle a motivé le demandeur à entamer des négociations avec la commune pour occuper une partie du domaine public ; ce qui a été accepté.

La Brasserie Dubuisson est confiante en son projet car "l’établissement bénéficie d’une position stratégique sur la place communale en lien avec l’activité commerciale, scolaire et tertiaire du centre".