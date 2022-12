L'Union Sportive Ploegsteert/Bizet devra se trouver un nouveau terrain

" Il y a trois clubs de foot dans l’entité et il faut qu’ils soient mis sur un pied d’égalité, commente Philippe Castrique, le trésorier de l’USPB. Or, pour les deux autres, c’est la Ville qui paie les factures de gaz, d’électricité et d’eau ; ce qui n’était pas le cas pour l’USPB qui payait toute l’énergie, sauf l’éclairage du stade, déjà pris en charge par la Ville.

Nous nous sommes mis autour de la table et une nouvelle convention a été signée. La Ville peut être contente d’avoir profité de cette situation pendant presque 50 ans ! "

Des compteurs distincts

Créée en 1973, l’USPB évolue sur un terrain qui appartient à la brasserie Vanuxeem, qui possède également le café et la cantine du club. "En mai 2022, nous avons souhaité scinder le café et la cantine pour être plus libres, suite au fait que certains gérants du café ne respectaient pas le contrat qu’ils avaient signé. Nous avions l’impression de ne pas être chez nous ! Dorénavant, l’USPB gère la cantine et des compteurs distincts de consommation ont été installés. Concrètement, celui qui exploite le café, actuellement libre, paiera sa part et la Ville ce que consomme l’USPB."

Déménagement annoncé

Tout en sachant que le club, où évoluent quelque 200 footballeurs, devra se trouver de nouvelles installations: "La brasserie nous a avertis que d’ici environ 5 ans, elle allait récupérer son terrain pour s’agrandir ; elle a déjà acheté et construit sur les terrains tout autour ! Le préavis sera donné un an avant la réappropriation. La situation n’est pas idéale parce que, logiquement, la Ville ne fait plus d’investissements importants. Un exemple: l’éclairage n’est plus agréé. Résultat: nous ne pouvons plus jouer en soirée !"

Pour l’instant, aucune solution de rechange ne se concrétise. "L’idéal serait de créer un terrain dans la zone d’activité économique mixte entre la drève des Rabecques et la rue d’Armentières. Il y a une bonne vingtaine d’hectares et le propriétaire est vendeur. On peut bien prendre une partie pour le sport, d’autant plus que cette zone touche le site de la salle des sports du Bizet, avec le terrain de foot que nous utilisons déjà. Cela permettrait de limiter l’investissement car les vestiaires et les installations sont à proximité."