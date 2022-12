Le nombre de projets rentrés étant supérieur à l’offre, un classement a été réalisé par l’ONE et le Service public de Wallonie Intérieur et Action sociale. Les projets sélectionnés bénéficient d’un subside à l’infrastructure de 80% et d’une aide à la promotion de l’emploi (APE) à concurrence de 1,5 ETP pour 7 places ouvertes.

De quoi permettre de résoudre le casse-tête que constitue la garde des enfants ! La Wallonie picarde n’a reçu que 75 des quelque 3 100 places, dans cinq communes différentes.

Au Bizet, la crèche et garderie "Les Benjamins" va bénéficier de 14 places supplémentaires ! Une bonne nouvelle pour cette infrastructure née en 1997 dans les locaux de l’Institut Saint-Henri, rue de l’Église et mise en place par l’ASBL Euro Delta Center qui, en 2022, a été rebaptisée ASBL Les Benjamins. Elle est présidée par Didier Vandeskelde.

Grâce à une collaboration avec la société Lysco, des bâtiments flambant neufs ont vu jour en 2014, permettant une homologation pour 36 enfants puis, grâce à divers aménagements, jusqu’à 40.

"Propriétaire de la crèche, la société Lysco portera le projet infrastructure, à savoir l’extension de la crèche existante, pour accueillir ces places supplémentaires, explique Thierry Bauffe, le directeur-gérant. Le subside correspond à 80% du prix de l’investissement, estimé à 450 000 €".