En décembre 2007, le comité de la Bataille du Canal organisait pour la première fois une reconstitution de la trêve de Noël 1914, dans le secteur où elle s’est passée, le hameau du Saint-Yvon.

François Maekelberg était déjà à la manœuvre: "Nous retrouvons les mêmes conditions hivernales que lors de la première édition, nous disait-il ce samedi, alors que les températures étaient bien sous zéro. Le froid n’a pas découragé la plupart des amateurs de reconstitution, sauf quelques Allemands qui se sont désistés. Parmi eux, il y en a huit qui dorment dans les tranchées, la nuit de samedi à dimanche !"

Côté anglais, on boit du thé pour se réchauffer. "Mais très vite cela devient du thé glacé !, confie-t-on du côté des tranchées. Pour ces deux jours, l’organisation n’est pas une mince affaire:" Nous avons pas mal de choses à gérer, explique Freddy Dubus, membre du comité de la Bataille du Canal. Cette année, mon fils Vincent est venu nous aider. Pour ce qui est des repas chauds, le CPAS nous aide. "

Un fait exceptionnel

Cette reconstitution nous replonge en 1914: "Ces événements sont exceptionnels et ils ont eu lieu sur notre territoire, renchérit François Maekelberg. Après plusieurs mois de guerre et des conditions épouvantables, le front s’est enlisé au Saint-Yvon. Les Allemands ont creusé à la hâte des tranchées pour se protéger. Les Alliés ont fait de même. Avec la boue, l’humidité, les combats incessants et la mort qui rôde."

Quand arrive le 25 décembre, même si les conditions sont à mille lieues de l’esprit de Noël, l’impensable se produit: les Allemands chantent des mélodies liées à la Nativité. Après un moment de surprise, les Anglais se laissent séduire. Les soldats sortent des tranchées, munis de sapins sommairement illuminés. Puis un ballon sort des tranchées et le match de Noël peut commencer.

C’est cette fête de lumière que rappelle la cérémonie des bougies, qui a lieu le samedi, à 15 h 30.

Après la lecture de textes de soldats ayant vécu la fraternisation, des bougies ont été posées près de la stèle de l’UEFA. Avec une pensée pour les Ukrainiens qui, malheureusement, n’auront pas l’occasion d’avoir une trêve de Noël ! Dimanche, en matinée, des prières ont été prononcées en hommage aux soldats.

Une reconstitution, comme un hommage aux morts de toutes les guerres, sur les lieux où des hommes de nationalité différente ont fraternisé. Il y a 108 ans !