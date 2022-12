Les histoires des dix ans d’Open Music (Comines) dans un livre

Ce livre "Nos 10 ans" comporte plus de vingt-cinq articles écrits par des membres du club, mais aussi par des personnes extérieures qui ont mis en exergue les musiques qui font vibrer le club comme le jazz, le blues, le rock.

On retrouve notamment des interventions de Raoul Verroleman, fondateur de Radio Libellule, ou encore de Xavier Woestyn (X Side). "C’est aussi l’idée de rendre hommage aux centaines de musiciens qui ont fait grandir le club, poursuit Jean-Jacques Vandenbroucke. Après avoir commencé à élaborer un carnet d’adresses lors du festival de Houthem, aujourd’hui, nous connaissons presque tout le monde dans le milieu assez restreint du jazz et du blues. Nous avons reçu plus de 1 100 demandes pour venir jouer au club de jazz de Comines, qui est devenu un passage obligé pour les musiciens en Europe ! Cette notoriété nous a surpris, surtout aussi rapidement. Nous avons une bonne réputation comme aventure collective, mais aussi comme lieu d’accueil des musiciens, et même de bonne bouffe !"

Au fil des pages, le lecteur découvre passionnément une succession d’histoires à lire, comme une aventure sur le thème de la musique. Ce livre balade le lecteur de la fin des années 70 avec "Musicom" aux toutes récentes "Saturnales" de la mi-novembre 2022 avec Henri Texier. "Depuis plus d’un an, j’ai collationné les articles et les photos, et j’y ai ajouté du liant, relève Jean-Jacques Vandenbroucke . Christine Declercq a fait un fabuleux travail de mise en page. Les grands moments déjà vécus depuis la mi-novembre 2023 feront partie du livre du quinzième anniversaire… Ce premier volume est véritablement un rêve de soixante-huitards qui montre que quand les citoyens se mettent ensemble, ils peuvent faire des grandes choses. Nous pouvons aussi être fiers de gérer ce club où les artistes se sentent comme chez eux !"

Le livre, une belle idée de cadeau pour les fêtes, est disponible au prix de 20 € à la librairie 44 à Comines et à la librairie Lambin à Warneton ou directement par mail au président d’Open Music (jj.vandenbroucke @proximus.be)