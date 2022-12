Transformé et aménagé par les équipes de l’atelier PRO du CPAS, le nouvel espace est ouvert depuis vendredi. "C’est un superbe projet, relate Frédéric Hallez, président du CPAS. C’est le fruit d’un partenariat entre l’ASBL Perspectiv pour l’aide alimentaire, la Régie des quartiers pour l’épicerie sociale et le CPAS pour le bâtiment. En quittant les locaux de la gare de Comines, nous permettons aux bénéficiaires d’avoir plus facilement accès aux services sociaux voisins du CPAS."

Brigitte Zègres, formatrice à la Régie des quartiers, et Cyril Maillot pour Perspectiv partagent cette mission auprès des plus précarisés.

Entre 120 et 140 familles bénéficiaires

"Pour l’épicerie solidaire, appelée Épis, nous vendons à petit prix des denrées alimentaires dont des produits bios, des produits d’hygiène et même des vêtements de seconde main. L’ASBL Perspectiv' compose et distribue chaque semaine des colis pour 120 à 140 familles. Les aliments distribués viennent du Fonds Social Européen, d’achats de produits locaux ou encore de dons (notamment via notre “Week-end Solidaire” ou les paroisses). Nous recevons aussi des produits du Delhaize et des surplus des cuisines des homes du CPAS. Pour bénéficier gratuitement des colis, les demandeurs doivent passer par un assistant social du CPAS."

Une étagère et un frigo solidaires

L’épicerie "Épis" est ouverte le mardi matin, le mercredi après-midi et le vendredi matin. Une distribution de colis alimentaire a également lieu le vendredi matin à Comines et l’après-midi à la Régie des quartiers au Bizet. "Juste à côté, dans le hall du centre administratif du CPAS de Comines, nous avons installé une étagère et un frigo afin que les citoyens puissent venir y prendre ou déposer des vivres et des vêtements." signale Brigitte Zègres.