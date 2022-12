Comines : un Belgique-Italie beaucoup trop agité... devant le tribunal de Tournai

Quarts de finale de l’Euro entre la Belgique et l’Italie. Nous sommes le 2 juillet 2021. Les Diables n’iront pas plus loin, soit. Ce soir-là, Sébastien (prénom d’emprunt) se prépare à regarder le match tranquillement dans un établissement de Comines, sauf qu’il est préoccupé. Un autre homme, que nous appellerons Lionel, vient de le menacer comme il le faisait depuis un moment déjà. Sébastien n’est pas à l’aise et appelle son grand frère Thibaut (prénom d’emprunt) à la rescousse. Deux copains prennent également la route avec Thibaut pour aller voir de quoi il retourne.