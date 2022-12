Warneton : l'histoire de la Lys à revivre, au fil de l'eau et du temps

"Nous comptabilisons 156 entrées, soit environ une vingtaine de plus qu’en 2019, se réjouit Danny Dejonghe, bibliothécaire-documentaliste. Et 108 exemplaires du tome ont été vendus !"

Il est en effet de tradition que cette belle soirée soit le top départ de la mise en vente du tome juste sorti de presse. Cette année, le 52e du genre propose 400 pages richement illustrées sur des sujets très divers, comme l’a signalé le président Jean Bourgeois.

L’histoire d’une rivière stratégique

Secrétaire de la Société d’Histoire, Frédéric Berghe a été amené à s’intéresser à la Lys, suite aux travaux de mise au gabarit entrepris entre 2019 et 2022: "J’ai eu envie d’en connaître davantage et j’ai exploré différentes sources sur le sujet !" Une tâche accomplie de main de maître si l’on considère l’abondance et la variété des documents, notamment sur le plan iconographique.

Affluent de l’Escaut, la Lys prend sa source à Lisbourg, dans le Pas-de-Calais, et se jette dans l’Escaut à Gand, sur un parcours de quelque 200 km, dont 109 en Belgique.

Au IXe siècle, la Lys est empruntée par les envahisseurs du Nord pour piller les villes. Le XIIIe siècle voit la rivière s’élargir et être équipée de systèmes pour faciliter la navigation et l’installation de moulins à eau. Au début du XVe siècle, plus précisément en 1427, un document fait mention du remplacement des deux portes de l’écluse. Dans une lettre adressée au seigneur de Comines en 1515, Charles Quint l’autorise à construire à ses frais une écluse plus grande pour faire face à l’augmentation du trafic.

En 11 avril 1713, par le traité d’Utrecht, la Lys devient frontière d’État ; ce qui fait souffrir le commerce à Warneton, Comines et Wervicq.

Au début du XXe siècle, la commission internationale prévoit une amélioration de la Lys mitoyenne. Les travaux, reportés à cause de 14-18, sont juste terminés quand éclate le deuxième conflit mondial.

En 1982, la convention franco-belge prévoit de nouvelles améliorations. Quant aux écluses de Bas-Warneton, dont les travaux vont s’étaler sur 8 ans, elles ont été inaugurées le 16 août 1983.

En 2005 naît l’idée du projet Seine-Escaut, qui exige que la Lys soit portée à un gabarit de 4 400 tonnes. Après bien des tergiversations, les travaux débutent en septembre 2019 et se terminent au printemps 2022.

La présentation, suivie d’un questions-réponses, a entrainé de vifs applaudissements, plus que mérités !