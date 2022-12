Noces d'or d'un couple très impliqué dans la vie associative à Comines

Fin 1986, suite au décès du patron, le couple reprend à son compte le commerce ; Lisiane rejoint son mari pour gérer l’accueil des clients, la comptabilité, etc.. Leur fils Alexandre poursuit l’activité familiale.

Leur implication dans la vie locale est multiple: le Lys Music Orchestra, le festival commercial, Comines 1900, le comité des Marmousets, les Joyeux randonneurs… Le jubilaire a aussi été responsable du club d’aéromodélisme AMCA ; quant à son épouse, elle aide l’ASBL Come in the move en confectionnant les vêtements pour les spectacles. Artiste dans l’âme, elle apprécie parcourir notre région, appareil photo en bandoulière.

Le joyeux foyer a accueilli trois fils: Maximilien, Alexandre et Réginald. Cinq petits-enfants complètent la famille. Toutes nos félicitations !