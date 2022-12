La troisième fleur cominoise...

Depuis quelques années, l’entité cominoise était dotée de deux fleurs. Pour cette édition 2022, vingt villes et communes ont été récompensées par l’ASBL Adalia au nom de la Wallonie. Les villes de Comines-Warneton et Le Rœulx passent de deux à trois fleurs et rejoignent ainsi Ath, Jodoigne, Nivelles et Ottignies-Louvain-la-Neuve qui renouvellent leur labellisation "trois fleurs". Cela méritait bien une rencontre d’une vingtaine d’agents communaux avec les autorités communales et la presse.

« Les mains dans la terre »

"Les agents communaux des services d’horticultures et autres sont des travailleurs de l’ombre avec des équipes pleines de talents. Les priorités ont été données sur la durabilité en termes d’énergie. Parmi les deux cents villes wallonnes nous pouvons être très fiers de notre classement" introduit la bourgmestre Alice Leeuwerck.

L’échevin Philippe Mouton ajoute: "Le personnel communal est la cheville ouvrière de ce label avec les mains dans la terre. Le jury est venu le 12 juillet à Comines. Nous avons fait le tour de l’entité en bus. Nous avions plein de choses à dire, bien plus que prévu. Nous avons été appelés à Namur pour présenter le projet communal".

Philippe Mouton a ensuite commenté les travaux de fleurissement, de plantations, d’entretien, de création et de collaboration des services communaux avec de nombreuses autres structures comme la province, les intercommunales et les entreprises privées (notamment pour la création de bassin d’orages). Philippe Mouton conclut: "Une chaîne d’efforts communs est primordiale. Ils nous incombent de conserver nos trois fleurs".