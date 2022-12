Ce mardi 29 novembre, les portes (automatiques !) étaient largement ouvertes. Des résidents bien sûr mais aussi des usagers de la maison d’accueil de "La Source" ou des habitants du quartier sont venus découvrir les diverses animations. Cet atelier Smile sera ouvert les mardis et mercredis toute la journée ainsi que le jeudi matin.

« Un espace de vie ouvert à tous »

Les éducatrices du CPAS, Pauline Dekyndt et Adélaïde Duflo, sont en charge du projet. "L’espace communautaire de la résidence service devient par cet atelier un lieu de rencontres et d’échanges pour rompre l’isolement des habitants de toute l’entité, précise Pauline Dekyndt. Les activités proposées seront manuelles comme du bricolage, des jeux de société, de la gym douce, de la cuisine, mais aussi de la sensibilisation à la santé, à l’alimentation, à la prévention. On y vient quand on veut. C’est un espace de vie ouvert à tous".

Les deux éducatrices travaillent aussi dans deux ateliers réservés aux bénéficiaires du CPAS: Adélaïde dans l’insertion sociale avec l’atelier POP (cuisine, déco, bricolage.) et Pauline dans l’insertion professionnelle avec l’atelier PRO (menuiserie, bâtiment, maraîchage).

0479 80 19 66 – pauline.dekyndt@cpas-comines.be