Une top prestation de la chorale Cinq Chemins à Comines

Dirigés par Aude Bouckhuyt, qui les accompagne à la guitare, les choristes ont rehaussé l’office religieux. "On pense que l’homme chantait avant de parler, que le chant est né avant le langage articulé", a déclaré l’abbé Jean Demay, tout en remerciant les choristes "pour leur sens du beau, du service et de l’amitié". Et la suite est assurée parce que des enfants ont aussi donné de la voix !