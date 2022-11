Depuis mai 2006, Ploegsteert est jumelée avec Wolverton, une ville du sud-est de l'Angleterre. Ce sont plus particulièrement les musiciens des deux Harmonies locales qui ont fraternisé, dans la foulée de recherches sur Albert French, un soldat mort à l'âge de 16 ans et enterré au Berks Cemetery. Il est l'auteur de nombreuses lettres écrites alors qu'il était au front.

Des discours émouvants ont ponctué l’hommage rendu au jeune Britannique tombé pour défendre nos libertés. ©EdA

Tout commence en novembre 1997 lorsqu'un guide anglais s'intéresse à la vie du jeune soldat et vient se recueillir sur sa tombe dans le cimetière face au Mémorial. Par la suite, de nombreux contacts sont noués entre familles et autorités, débouchant sur un jumelage officiel où il est décidé que les musiciens du "Wolverton Town Band" et de l'Harmonie Royale "Les Vrais Amis" se rencontrent chaque année, alternativement sur le sol anglais et sur le sol belge.

Après une pause Covid, le jumelage a repris vigueur ©EdA

Depuis 2020, les échanges étaient en pause, à cause du Covid, mais le week-end dernier la délégation de Wolverton a traversé La Manche, même si la partie musicale était moins représentée.

La tombe d'Albert French a été fleurie

Samedi, ils ont visité le musée de la Rubanerie, avec pour guide Piet Leeuwerck avant d'être reçus à l'hôtel de ville où ils ont été chaleureusement accueillis par la bourgmestre, que l'on sait particulièrement à l'aise en anglais. "Le Brexit essaye de nous éloigner, mais ce genre d'activités nous rapproche, a signalé Alice Leeuwerck. J 'espère que vous allez revenir dans notre belle région, en famille, pour découvrir nos richesses."

La cérémonie officielle de samedi a notamment permis l’échange de cadeaux . ©EdA

Bel effort de l'échevin du Jumelage, Jean-Jacques Pieters, qui s'est exprimé en anglais pour souhaiter la bienvenue aux hôtes. Quant au représentant de Wolverton, il a chaleureusement remercié pour l'accueil, invitant chacun à venir l'an prochain à Wolverton. Des cadeaux ont été échangés.

L'après-midi s'est poursuivie par la visite du centre Plugstreet 14-18. Dimanche, en fin de matinée, la tombe d'Albert French a été fleurie alors que les notes des "Vrais Amis" accompagnaient ce moment émouvant.