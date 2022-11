Houthem: « Cannelle Orange » invite des artisanes !

Dans la campagne d’Houthem, la fleuriste Ingrid Saugrain a ouvert en août 2021 son magasin. Cette jeune dame ne manque pas d’idées: bouquets de la semaine, cours d’art floral pour adultes et enfants. " Il y a deux semaines, j’ai contacté six de mes clientes passionnées d’artisanat pour venir exposer. Elles ont toutes accepté ", nous partage Ingrid. Ce samedi 26 novembre s’est déroulé le premier marché de Noël à côté de son magasin " Cannelle Orange " avec des vêtements dames des " pépites de Sand " (tout nouveau magasin à Houthem), des biscuits " À chacun son bonheur " d’Audrey, des bijoux Victoria de " Gwenny et ses bijoux ", de la céramique de l’artisane Bérénice (avec la terre de Warneton), du prêt-à-porter " Captain Tortue " de Nathalie et de la couture pour bébé et du scrapbooking de Nathalie, sans oublier les montages floraux et les décorations d’Ingrid de " Cannelle Orange ". Ce fut un beau succès en présence du père Noël !