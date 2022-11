Cette année, cette animation de BiblioLys s’est intégrée dans les rencontres "Jeu t’aime" proposé par Yapaka qui est un programme de prévention de la maltraitance. L’objectif est de valoriser le jeu et d’inviter les parents à jouer avec leurs enfants.

"C’est rappeler l’importance du jeu au centre de la famille. Le jeu est porteur de développement chez l’enfant. Il aide à grandir, à apprivoiser le monde, à affronter les peurs… Le jeu est à vivre en famille ; l’écran ne doit pas devenir la garderie", précise Philippe Dufromont, détaché pédagogique pour Yapaka.be.

200 enfants

Cette 12e édition ludique se déroule les dimanches 20 et 27 novembre dans neuf villes de Wallonie et à Bruxelles. "Pour Comines en ce troisième dimanche de novembre, c’était une première. Nous nous sommes joints à la bibliothèque pour son expertise des jeux et à “1,2,3 soleil” pour les journées des familles", poursuit Philippe Dufromont.

"Ce fut un véritable succès avec 200 enfants et 180 parents venus pour tisser le lien familial en s’amusant et jouant" précise Frédéric Hallez, responsable de la régie des quartiers, coordinatrice de la plateforme 1,2,3 soleil.

Outre les jeux de société proposés à la bibliothèque, les différents partenaires proposaient de tester votre niveau de danse et de réflexes avec des raquettes (Plan de cohésion sociale), de jouer sur les émotions (Agora jeunes), de prendre un cours de zumba (ONE), de créer un origami (Jeunes à votre service), de faire un bricolage (crèche Benjamins), de devenir enquêteur (Accueil Temps libre) et de découvrir l’exposition de théâtre en papier (Centre culturel) et déguster une crêpe (Régie de quartier).