Prix de l'entrepreneuriat à Comines-Warneton bientôt le vote

Lors d’une rencontre avec les entreprises à l’occasion des vœux de nouvel an, six prix seront remis aux lauréats – outre le prix du public: prix du commerce, prix du starter, prix de l’artisanat, prix de l’horeca et le prix spécial du jury.

Ce jury a comme présidente Carla Alaimo de l’Escape game cominois qui a eu le prix Étincelle en 2019 et le prix du jury en 2021. En plus de votre journal représenté dès la première édition, le jury est composé de représentants de la Ville et de celle d’Armentières, du Sidec, de la banque Belfius, de la presse (écrite, radiophonique), de l’UCM.

Avec l’aide efficace d’Annie Verolleman et Chantal Lewandowski, animatrices urbaines, Doris Dieryck a présenté les commerces en compétition.

Tous les participants

Seuls la liste des participants au prix du starter est définie avant la deuxième réunion du jury: l’architecture du paysage Biloba à Houthem, la chocolaterie et confiserie Choc’s et moi à Comines, le prêt-à-porter Coup de folie au Bizet, le café et brasserie de la Ville de Gand au Bizet, l’épicerie primeur du Comptoir d’Elodie à Comines, l’apiculture du Miel et les abeilles d’Amaury à Bas-Warneton, le restaurant – tea-room de la Savoye à Comines, la création artisanale notamment en bois et en osier Tatie Fée Mone à Comines et les confections textiles Têtes à claques à Comines.

Les autres commerces, entreprises ou artisans existants sont la destruction de guêpes et de frelons Com’in guêpes de Bas-Warneton, les divers services de photocopies Copie Conforme de Comines, la crêperie Chez Martine au Bizet, l’extermination de guêpes et le déplacement d’autres nuisibles Destru’guêpes de Bas-Warneton, le nettoyage de vitres et panneaux photovoltaïques Eco Clean du Bizet, l’électricien Damman Christophe de Bas-Warneton, l’agence immobilière Gui’Home de Comines, le bar et la microbrasserie de la Malle Poste à Warneton.

Tout un chacun est invité entre le 1er décembre 2022 et le 2 janvier 2023 à sélectionner un candidat sur le site du prix de l’entrepreneuriat. Ce vote déterminera le prix du public.

www.prixentrepreneuriat.be