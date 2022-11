Bernard avait un ami d’enfance parti vivre à Bruxelles. Quand cet ami décède, Bernard et son épouse se rendent aux funérailles et la veuve de l’ami, Suzanne, va même recontacter Bernard. Nous sommes en 2017. Il explique qu’à un moment, Suzanne a voulu venir habiter à Comines. Elle a commencé à se montrer généreuse avec eux.

Décoration intérieure, rénovation de la salle de bains, nouveau GSM, nouvelle voiture, séjour à Knokke, en Espagne… Sauf qu’à un moment, les deux comptes de Suzanne affichaient un solde de zéro euro pour l’un et de…1,7 euro pour l’autre. Vidés !

Fin 2018, sur le conseil d’une dame, Suzanne décide de déposer plainte. Bernard et Diane ne comprennent pas ce revirement.

À propos du vol en 2017 de 5 enveloppes contenant chacune 3 500 €, soit 17 500 €, Bernard nie. "Je n’ai jamais eu vent de leur existence. Lors du déménagement de Suzanne, j’ai même trouvé des billets et de la monnaie dans une farde que je lui ai remise. Elle était près de nous. Nous avons trié ses affaires depuis son mariage en 1971".

Des retraits pour 72 000 €

Via procuration, Bernard possédait une carte bancaire liée au compte de Suzanne. Il est question de retraits pour… plus de 72 000 € sur un an et demi. "Tout se faisait selon sa volonté. Elle disait qu’elle préférait nous voir en profiter de son vivant et que le reste nous reviendrait d’après son testament."

Le procureur demande à Bernard s’il n’était pas gêné de constater qu’il ne restait rien sur les comptes. "Vous auriez pu dire stop."

Bernard assure que la vieille dame se mettait en colère si on lui faisait une remarque. Il nie aussi l’abus de faiblesse, indiquant que Suzanne n’était pas dépendante d’eux. "Elle m’avait juste demandé de gérer ses biens."

Un coup de couteau dans le dos

Diane, l’épouse de Bernard, paraissait consternée. "Si notre train de vie a changé ? Mais c’est elle qui nous disait d’acheter un autre véhicule et qu’elle faisait ça de bon cœur." Diane évoque "un coup de couteau dans le dos."

L’avocat de la partie civile n’enfonce pas le clou pour le vol. Mais pour lui, les autres préventions sont établies : "Ma cliente n’avait jamais assuré la gestion financière quand son mari vivait encore. Après les funérailles, on lui a demandé de venir habiter Comines, nuance. Elle leur a donné procuration car elle avait besoin d’aide, pas pour qu’ils mènent la grande vie. Heureusement qu’une dame est intervenue. En novembre 2018, un coup d’œil chez le banquier a révélé que les comptes étaient vidés. Et dire que quand ma cliente a voulu une nouvelle paire de pantoufles, on lui a répondu: pas le moment, c’est trop cher!"

La partie civile évoque les propos du fils des prévenus : "Ils sont intéressés par l’argent." Suzanne a selon son avocat été spoliée et dépouillée. "72 200 € sur un an et demi, ça fait 4 251 € de retraits chaque mois, c’est dix fois plus que les services prodigués à ma cliente !"

Pas sous influence

Pour le ministère public, le vol ne peut être établi. "Pour le reste, les sommes sont importantes. En plus, profitait-elle des dépenses ? La pergola, le séjour à Knokke ou encore le GSM, elle n’en profitait pas. Des cadeaux, je veux bien mais pas au point de vider les comptes. Ils ne se sont pas remis en question. Je requiers un an avec sursis."

Pour la défense, Suzanne avait bien toute sa lucidité. " Mes clients et elle avaient des contacts quotidiens. Ils lui préparaient ses repas, assuraient le nettoyage et les démarches administratives. Pour leur dire merci, elle leur faisait des cadeaux. La relation a été malsaine. Elle s’est montrée très reconnaissante puis plus du tout. Quant au fils de mes clients, qui ne s’entend pas avec eux, il a reçu 10 500 € mais ça, c’est normal...

Le banquier dit que toutes les signatures des procurations ont bien été effectuées devant lui et que Madame n’était pas sous influence. D’après mes éléments, il y avait encore 50 000 € sur son compte et non zéro. Je sollicite l’acquittement et à titre subsidiaire la suspension. "

Suzanne, entourée de quelques proches, n’a pas souhaité s’exprimer. Jugement le 19 décembre.