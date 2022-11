André Platteeuw est né le 26 septembre 1929. Il a travaillé dans l’agriculture, a été corroyeur dans une tannerie, militaire durant quatre ans à Bruxelles et charpentier coffreur dans le bâtiment. Son épouse, Simonne Debacker, a vu le jour le 18 février 1935. Elle a été bobineuse et a fait des ménages dans les écoles et chez des particuliers. Trois enfants sont nés de cette union: Arlette, Alain et Annie, qui leur ont donné sept petits-enfants.

Côté loisirs, André a pratiqué dans sa jeunesse l’haltérophilie, puis la moto et le cyclotourisme. Il a aussi été colombophile et pêcheur. Son épouse était davantage tournée vers des activités intérieures: la couture, la dentelle aux fuseaux et la cuisine.

Le couple, qui résidait dans la rue d’Houthem, a longtemps gardé la santé. Toutefois, en juin 2021, ils ont intégré la Châtellenie avant de revenir à Comines, au home Paul Demade, en juin 2022. "Ils ont beaucoup travaillé pour leurs enfants, explique leur fille Annie. Ils ont toujours eu à cœur de bien les éduquer et de leur donner un maximum, bien plus que ce qu’ils n’avaient eu eux-mêmes ! Ils ont eu une vie sociale engagée auprès de leurs amis et de leurs voisins. Ils étaient toujours prêts à rendre service."

Toutes nos félicitations et longue vie à ces jubilaires de platine !