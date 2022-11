Le Centre Culturel de Comines par le biais de son animateur Didier Coquet programme des spectacles sur le thème "Quoi de neuf ? Molière !" (citation de Sacha Guitry).

"Nous voulons montrer la modernité de Molière qui est jouable à n’importe quelle époque. Nous proposons des spectacles inédits, précise Didier Coquet. Notamment une commande spéciale à a Cetra d’Orfeo pour la création" A la recherche de Lully " ce vendredi 18 novembre (MJC) avec la musique composée pour les pièces de Jean-Baptiste Poquelin. C’est une page historique de la musique baroque, accompagnée de danses.

Un autre inédit (le 29 novembre à 14 h) est une lecture/spectacle d’un Tartuffe de Molière par des comédiens cominois (troupes de théâtres, enseignants, élèves) et par le Mouscronnois Christian Debaer reprenant le texte original de la première version avant censure pour ne pas affaiblir l’Église Catholique ".

D’autres rendez-vous

D’autres spectacles sont prévus: une conférence de Michel Tanner sur la modernité de Molière (16 nov 20 h), des ateliers masterclass sur l’interprétation (19 nov de 10h à 16 h) et sur l’impro manière Molière (24 nov de 18h à 22 h), un assemblage de scènes les plus connues de l’œuvre de Molière "Aujourd’hui, c’est Fourberies", (tout public: le 22 nov à 20 h), le premier festival de théâtre amateur (25 nov) consacré évidemment à des scènes de 15 minutes de Molière pour les scolaires (primaires et secondaires) et le tout public, la ligue d’impro "goes classic" (26 nov à 19h pour les jeunes, à 20 h 30 moins jeunes). Enfin, à note que dans le Foyer, les primaires de l’Athénée de Ploegsteert exposent des théâtres de papier avec des personnages découpés.