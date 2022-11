Le Centre Plugstreet 14-18 (Ploegsteert) est passé à l'offensive !

En 2022, après deux années difficiles, le Centre retrouve des couleurs: "Nous avons déjà eu plus de visiteurs qu’en 2021, se réjouit Vincent Dumortier. Nos projets sont nombreux: un chemin didactique, un parcours du combattant pour les enfants, une zone d’accueil externe avec tente et tables de pique-nique, etc. Les expos sont déjà programmées, dont une dédiée au caricaturiste Bruce Bairnsfather, avec les œuvres de Michel De Witte."