Séquence nostalgie dimanche après-midi, sur le circuit du Speedway où des centaines de personnes s'étaient rassemblées. Le producteur Toast Agendy organisait une après-midi de tournage afin de finaliser un documentaire sur l'histoire du Speedway par Julien Henry.

"C'est ce dernier qui avait réalisé le court-métrage"Lynx". Il a souhaité poursuivre l'expérience avec un long-métrage documentaire, explique Sébastien Fosseprez, producteur de Toast Agency. Nous avons le soutien de Be-Tv et de la RTBF."

Pas de vrombissements sur l'anneau du Speedway, mais beaucoup de souvenirs et de soutien. ©EdA

Un bel élan artistique qui a été mis à mal par la décision, en août dernier, de refuser le renouvellement, pour vingt ans, d'autorisation de circuit; le Conseil ne faisant que suivre l'avis fortement négatif du DPA de Mons. Aucune course ne peut plus être organisée!

"Le Covid a tout stoppé, puis nous avons connu quelques courses avec peu de public avant que n'arrive l'interdiction, explique Philippe Van Outrijve, commentateur des courses depuis 1985, Nous sommes une grande famille et on s'est quitté sans nous dire au revoir; c'est dire si on est heureux d'être ici!"

Maxime Dumont, le coiffeur bien connu de Comines, était présent avec son fils Gabin : "Je suis souvent venu ici; il y avait des Anglais, des Néerlandais, etc. Cela ramenait du monde et faisait vivre l'économie locale. On peut comprendre l'impact écologique, mais en interdisant tout, on crée un désert!"

Une réintroduction du dossier

L’occasion de montrer son attachement au devenir du circuit. ©EdA

Le fondateur du circuit et président de la SPRL Camso, Roland Vandermeersch, était ravi de voir son Speedway revivre : " Tant de monde, cela me fait chaud au cœur, d'autant que l'invitation ne vient pas de nous mais de quelques passionnés, via Facebook. J'ai rencontré un Hollandais qui a fait 800 km aller/retour pour être présent".

Sur les conseils de son avocat, Roland Vandermeersch n'est pas allé en appel de la décision: " Nous avions 20 jours pour réagir; ce qui était bien trop court pour proposer des solutions à tous les griefs des 72 pages du dossier. En résumé, il y a deux points importants qui ont entraîné de facto le refus: l'étude du sol n'était pas terminée et la présence d'un chemin vicinal utilisé au XIXe siècle dont nous n'avons pas tenu compte parce qu'on ne savait pas qu'il existait vu qu'il avait été détruit dans l'argilière.

Pas d’âge pour devenir pilote! ©EdA

L'étude de sol est à présent terminée et elle a conclu à une pollution historique. Ce que nous devons faire, c'est simplement poser une couche de 50 cm de terre sur le talus. Pour ce qui est du chemin, il faut le faire enlever de l'Atlas des chemins vicinaux et la procédure suit son cours.

Nous avons proposé une solution pour répondre à ce que l'on nous reproche: évacuation des eaux, parkings, etc. On espère que pour avril 2023 nous pourrons réintroduire une demande de permis. J'estime nos chances de l'obtenir à 50%. Il faut vivre d'espoir... Si les pilotes ne viennent plus à Warneton, ils vont rouler sur d'autres circuits ou dans la nature. Autant qu'ils le fassent dans des endroits aménagés!"

« Un super spectacle »

Comme à la belle époque! ©EdA

Dimanche après-midi, il était bien sûr interdit de tourner en voiture sur l'anneau, seules étaient permises une présentation de véhicules peints pour l'occasion et les inscriptions à la bombe de messages de soutien sur le circuit et sur les voitures.

Nous avons ainsi rencontré un Lillois en pleine action de peinture: "Je n'ai jamais été pilote, mais j'appréciais de voir ce super spectacle. Il y avait une vraie ambiance, une vraie camaraderie. On ressentait la passion! Et on leur enlève leur piste: je comprends qu'ils sont frustrés et j'espère qu'ils ne transformeront pas nos routes en circuits automobiles..."